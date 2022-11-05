Youtube'dan yeni özellik
Video platformu YouTube, Creator Insider kanalında ve bir blog gönderisinde "Birlikte Canlı Yayına Geçin" özelliğini açıkladı.
Bilim, Teknoloji 05.11.2022, 17:35
Yeni gelen bu özellik sayesinde içerik üreticileri, bir konuğunu canlı yayına davet ederek misafiri ile ortak yayın yapabilecek.
Bu özellik, YouTube'un masaüstü sürümünde kullanılamayacağından, içerik üreticiler şimdilik sadece telefon aracılığıyla yayın yapabilecek. İki kişinin canlı yayın yapabildiği ortak yayın seçeneği başlangıçta yalnızca belli bir grup içerik oluşturucunun kullanımına sunulacak. Ancak en az 50 abonesi olan tüm kanallar bir kaç hafta içinde yeni getirilecek özellikten yararlanabilecek.
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