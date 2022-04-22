Yerli üretim ilk çoklu bombaatarın teslimatı yapıldı
SSB Başkanı Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yerli üretim ilk çoklu bombaatarın teslimatının yapıldığını duyurdu.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) İsmail Demir, "Yerli olarak ürettiğimiz ve birden fazla çeşit mühimmat atabilen ilk çoklu bombaatarımız TG40-BA’nın ilk teslimatlarını gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.
Demir, sosyal medya hesabından konuya ilişkin şu paylaşımda bulundu:
Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın ifade ettiği gibi bölgemizin en güçlü ordusu olana kadar çalışmaya devam edeceğiz.— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) April 22, 2022
Bu vizyondan hareketle yerli olarak ürettiğimiz ve birden fazla çeşit mühimmat atabilen ilk çoklu bombaatarımız TG40-BA’nın ilk teslimatlarını gerçekleştirdik. pic.twitter.com/6Y041H73Im
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi bölgemizin en güçlü ordusu olana kadar çalışmaya devam edeceğiz. Bu vizyondan hareketle yerli olarak ürettiğimiz ve birden fazla çeşit mühimmat atabilen ilk çoklu bombaatarımız TG40-BA’nın ilk teslimatlarını gerçekleştirdik."
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