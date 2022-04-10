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Yerli korku oyunu 239 ülkede satışa sunuldu

Dijital oyun alanında söz sahibi ülkeler arasında olma yolunda gelişimini sürdüren Türkiye'nin yerli korku oyunu 'Frightence'i 239 ülkede satışa sunuldu.

Bilim, Teknoloji 10.04.2022, 21:05
Yerli korku oyunu 239 ülkede satışa sunuldu

Teknolojideki hızlı gelişim hayatın her alanında olduğu gibi, bilgisayar, internet, akıllı mobil cihaz teknolojileri aracılığıyla eğlence kültürünü de etkiliyor. Türkiye de dijital oyun alanında söz sahibi ülkeler arasında olma yolunda gelişimini sürdürüyor.

Oyun konsolu pazarı, geçen yıl 60 milyar dolar ciroya ulaşırken Sony PlayStation yüzde 46'lık, Microsoft Xbox yüzde 25'lik ve Nintendo yüzde 29'luk pay ile ön plana çıkan firmalar oldu. Pazarın bu yıl ise 62 milyar doları aşacağı tahmin ediliyor.

Son gelişme olarak video oyun konsollarına yazılım geliştirerek küresel pazarda kendine yer edinen Playstige Interactive tarafından geliştirilen yerli korku oyunu "Frightence", 239 ülkede Microsoft Xbox One, Xbox Series X|S, Sony PlayStation 4 ve Nintendo platformlarında satışa sunuldu.

Anlatı ve aksiyonun dengelendiği, kısa deneyim sunan ama her adımda kışkırtıcı olaylarla, tüyler ürpertici ve esrarengiz karakterlerle dolu olan oyunun dijital oyun dünyasına yeni bir soluk getirmesi bekleniyor.

"Kısa ama yoğun, atmosferik bir korku deneyimi yaşatmak"

Playstige Interactive'in kurucusu, Frightence'ın da yaratıcı yönetmeni ve yapımcısı Barış Tarımcıoğlu, AA muhabirine, "kısa" ve "öz" olarak nitelendirdiği yeni oyununun kendisi için ayrı önem taşıdığını belirterek, daha önce geliştirdiği 3 farklı korku oyunundan sonra bağımsız oyun geliştirmenin en önemli unsurunun anlatı ve aksiyonun dengelenmesi olduğunu söyledi.

Bağımsız korku oyunları için en büyük tuzağın arka plan hikayesinin fazla uzun yazılması olduğunu dile getiren Tarımcıoğlu, "Oyuncular, Triple A oyunlara nispeten daha düşük bütçeli bağımsız oyun oynadıklarını bildiklerinden bağımsız oyunlarda daha benzersiz, zıt ve ayırt edilebilir deneyim yaşamak istiyorlar. Bu sebeple, Frightence için yaptığımız şey, birçok farklı karakterle çok katmanlı ve derin hikaye yazmak ve oyuncunun bu hikayeleri perdenin arasından bakarak deneyimlemesi için olay örgüsü oluşturmak oldu." dedi.

IDXbox ekibinden Frightence'ın sertifikasyon sürecinde önemli destek

3 yetenekli geliştiriciden oluşan çekirdek ekip tarafından tasarlanan Frightence'ın yapım süreçlerine de değinen Tarımcıoğlu, oyunu yaklaşık 6 ayda tasarladıklarını belirtti.

Bağımsız oyun geliştiricilerinin bütçe gibi büyük engelleri aşmalarının yanında teknik sorunların üstesinden gelmeleri gerektiğine de dikkati çeken Tarımcıoğlu, "Bununla birlikte Xbox konsolları için oyun geliştirme süreci oldukça rahat bir süreç, IDXbox ekibi, Frightence'ın sertifikasyon sürecinde bize karşı son derece sabırlı ve yardımseverdi. Kullandığımız oyun geliştirme motoru Unreal Engine 4, bize vizyonumuzu gerçekleştirmemizde oldukça fayda sağladı." diye konuştu.

Frightence'ın kısa bir deneyim olmasına rağmen atılan her adımda heyecanı yüksek, esrarengiz karakterlerle dolu olduğunu anlatan Tarımcıoğlu, oyunun hayal gücünü zorlayacağını dile getirdi.

Tarımcıoğlu, oyuncunun hayal gücünü korku oyunuyla tetikleyebilmenin, bağımsız geliştiricinin bu türde başarabileceği en iyi şey olduğunu ve bunun da kendileri için en büyük ödül olacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
#Frightence #korku oyunu
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