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Yerli balistik füze Tayfun, 561 kilometre uzaklıktaki hedefi başarı ile vurdu

Rize'de ROKETSAN'ın geliştirdiği yerli füze "Tayfun", 561 kilometre uzaklıktaki hedefi başarı ile vurdu.

Bilim, Teknoloji 19.10.2022, 00:06
Yerli balistik füze Tayfun, 561 kilometre uzaklıktaki hedefi başarı ile vurdu

Yerli üretim savunma ve saldırı araçlarıyla tüm dünyada adından söz ettiren Türkiye, üretimlerini sürdürüyor.

Savunma sanayiinde yüzde 100 yerlilik hedefiyle projeler üreten Türkiye'de, savunma sanayiinde her geçen gün bir yenilik yaşanıyor.

Türk mühendisler, kendilerine verilen imkanlar kapsamında sınırları zorlayarak yerli ve milli bir savunma sanayisi için yeni projeler hayata geçiriyor.

Dünya çapında bir marka haline gelen Türk savunma sistemleri, Türk milletini gururlandırmaya devam ediyor.

Savunma Sanayii Başkanlığı'nın 'Tayfun Füze Sistemi Geliştirme Projesi' kapsamında ROKETSAN tarafından füze test atışı yapıldı.

Rize-Artvin Havalimanı'nda test atışı yapıldı

Rize-Artvin Havalimanı'nda Milli Savunma Bakanlığı'na ait apronda, saat 06.50'de karadan denize yapılan uzun menzilli atışta yerli füze 'Tayfun', Sinop açıklarına fırlatıldı.

561 km uzaklığa ulaştı

Füze, 561 kilometre uzaklıktaki hedefi başarı ile vurdu.

YILDIRIM ve BORA'dan sonra TAYFUN, Türkiye'nin üçüncü balistik füze sistemi oldu.

#tayfun #balistik füze
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