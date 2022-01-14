Yeni keşfedilen uzay sinyalleri heyecanlandırdı

Dünya'dan yaklaşık 5 bin 500 ışıkyılı uzaklıkta bir yıldızın yörüngesinde dönen Ay'a Kepler-1708 b-i adı verildi.

Artık hizmet dışı bırakılan Kepler Uzay Teleskobu tarafından elde edilen kanıtlara göre, yeni keşfedilen Ay'ın, Dünya'nın 2,6 katı büyüklüğünde ve gazdan yapılmış olabileceği belirtiliyor.

Araştırmacılar, dış uyduların, hem ilgili oluşum süreçleri hem de yörünge düzenleri açısından güneş sistemi içinde gözlemlediğimiz Ayl'ardan oldukça farklı olduğuna inanıyor.

Bilim insanları bugüne kadar, güneş sisteminin dışında, ötegezegenler olarak bilinen yaklaşık 5 bin gezegenin varlığını doğruladı.

Gök cismi onu doğrudan gözlemlemek için çok uzak olduğundan, bulgular geçici olduğu vurgulandı.

Gökbilimciler, uzaklık nedeniyle şimdilik geçiş ışık eğrileri olarak bilinen, ötegezegenler tarafından yayılan parlaklıkta çok soluk ikinci derece kanıtlara güvenmek zorunda