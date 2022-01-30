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Yapay zekada önemli atılım

Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifinin "Girişimler Haritası"nda yer alan startup sayısı Ocak 2022 itibarıyla ülkede yapay zeka alanındaki girişim sayısı 226'ya ulaştı.

Bilim, Teknoloji 30.01.2022, 10:25
Yapay zekada önemli atılım

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Twitter hesabından Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifinin "Girişimler Haritası"nda yer alan yapay zeka startuplarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Yapay zeka alanındaki startup sayısının son 3 ayda yüzde 9,7 arttığını belirten Koç, "Şu anda toplamda 226 startup, yapay zeka alanında görüntü işleme, makine öğrenmesi, öngörü ve veri analitiği gibi alanlarda yeni teknolojiler geliştiriyor ve unicorn olma yolunda ilerliyor." ifadesini kullandı.

Girişimcilik ekosisteminin geliştiği, yapay zeka çalışmalarının hız kazandığı son yıllarda Türkiye TRAI ekosistemi de önemli ölçüde büyüdü.

Kurulduğu 2017 yılını 24 girişimle tamamlayan Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi'nin "Girişimler Haritası"nda bu rakam 2018'de 64'e ulaştı. Farklı kategorilerde çalışmalar yapan yapay zeka girişimlerinin de eklenmesiyle 2019'da bu sayı 75'e yükseldi.

"Girişimler Haritası"nda yer alan startupların sayısı Mart 2020'de 112'ye, Kasım 2020'de 145'e, Ekim 2021'de ise 206'ya çıktı.

Son 3 ay içinde 20 girişimin daha ekosisteme katılmasıyla bu startupların sayısı 226 oldu.

Türkiye'de faaliyet gösteren yapay zeka girişimlerinden 64'ü görüntü işleme, 43'ü makine öğrenmesi, 37'si öngörü ve veri analitiği, 20'si chatbotlar ve diyalogsal yapay zeka, 19'u doğal dil işleme, 9'u optimizasyon, 9'u robotik süreç otomasyonu, 9'u otonom araçlar, 6'sı arama motoru ve arama asistanı, 5'i akıllı platformlar ve 5'i de nesnelerin interneti üzerine çalışmalar gerçekleştiriyor.

"Türkiye ilk kez 'süper lig'de yer aldı"

Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Startups.watch 2021 Yılı Değerlendirmesi"ne göre, Türkiye'nin geçen yıl ilk kez "süper lig"de yer aldığını ve tüm Avrupa ülkeleri arasında en çok yatırım çeken 10'uncu ülke olduğunu ifade etti.

Yapay zekanın yeni gelişen bir teknoloji alanı olduğuna işaret eden Koç, "Bu alanda başarılı olmak için yoğun Ar-Ge çalışmalarına, rekabet öncesi iş birliklerine ve yenilikçi girişimlere ihtiyaç vardır." diye konuştu.

Koç, Türkiye'nin yapay zeka alanında ilk stratejisi olma özelliği taşıyan ve 2021-2025 yıllarını kapsayan Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'ne (UYZS) değinerek şunları kaydetti:

"UYZS'nin ikinci stratejik önceliği ülkemizdeki yapay zeka ekosistemini geliştirmek üzere bu alandaki araştırma faaliyetleri, girişimcilik ve yenilikçiliğin desteklenmesidir. Bu kapsamda, yapay zeka girişimlerinin yürüteceği projelerle bu alandaki akademisyen girişimciliğini destekliyoruz."

Doğal dil işleme, görüntü işleme ve karar destek sistemleri başta olmak üzere yapay zeka teknolojisi alanlarına yatırım yapacak girişim sermayesi fonlarına yönelik kamu hibe ve teşviklerinin kapsamının da genişletileceğini dile getiren Koç, unicorn olma potansiyeli bulunan yapay zeka girişimlerini belirleyip girişim sermayesi fonlarıyla ortak şekilde desteklemeye yönelik bir program hayata geçirileceğini söyledi.

Kaynak: AA
#Yapay zeka #Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi
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