Yapay zeka en iyileri bile yendi: Sürücülüğün geleceği değişebilir

Atılımın arkasındaki araştırmacılar sistemin yarış kurallarına uyarken bile sıradışı biçimde hızlı sürebildiğini, arabasını kontrol edebildiğini ve iyi taktikler sergileyebildiğini söylüyor.

Sürüş becerileri bir yapay zeka için en zorlu ve en kullanışlı beceriler arasında. Bu beceriler sürücünün arabanın karmaşıklığını ve diğer insanların nasıl sürebileceğini anlamasını gerektiriyor.

Yeni makalenin yazarları, söz konusu bulguların bu nedenle gelecekteki otonom sürüş sistemlerinin ve diğer yapay zeka araştırmalarının geliştirilmesini sağlayabileceğini belirtiyor.

Gran Turismo aynı zamanda (geçmişte satranç ve poker gibi daha geleneksel rekabetlerde yer alan) yapay zekanın yeteneklerini sergilediği son oyun oldu.

GT Sophy adlı sistem, derin pekiştirmeli öğrenme denen bir teknikle eğitildi. Bu teknikle yapay zekaya verimli biçimde hızlanıp fren yapma, kendi yarış çizgisini seçme ve diğer sürücülerin taktikleriyle nasıl başa çıkacağı öğretildi.

Yapay zeka daha sonra dünyanın en iyi sürücülerinden dördüyle bir dizi farklı otomobil ve pistte kafa kafaya yarıştı ve onları yenmeyi başardı.

Araştırma, Nature'da yayımlanan "Derin pekiştirmeli öğrenmeyle şampiyon Gran Turismo sürücülerini geride bırakmak" adlı yeni makalede detaylandırıldı.