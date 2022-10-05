Yanınızdan geçerse şaşırmayın: Togg, deneme sürüşlerine devam ediyor
Togg'un kullanıcı deneyimi testleri sürüyor.
Bilim, Teknoloji 05.10.2022, 00:20
Togg'un resmi Twitter hesabından paylaşılan tweette, "Tüm güvenlik önlemlerimizi alarak gerçek yol koşullarında yaptığımız kullanıcı deneyimi testlerimiz planlarımız doğrultusunda devam ediyor." ifadesi kullanıldı.
"#YeniLigeYolculuk" ve "#Togg" etiketlerinin kullanıldığı tweette, Togg'un kullanıcı deneyimine ilişkin video da paylaşıldı. Söz konusu videoda "güvenlik" vurgusu yapıldı.
29 Ekim'de seri üretime hazır hale gelecek Togg'un uluslararası teknik yeterlilik (homologasyon) testlerinin tamamlanmasının ardından Mart 2023'te trafiğe çıkması bekleniyor.
Tüm güvenlik önlemlerimizi alarak gerçek yol koşullarında yaptığımız kullanıcı deneyimi testlerimiz planlarımız doğrultusunda devam ediyor.#YeniLigeYolculuk#Togg pic.twitter.com/KytJPH9ny3— Togg (@Togg2022) October 4, 2022
Kaynak: AA
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