WhatsApp'tan yeni özellik!

Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıları için video modunu test etmeye başladı! İşte detaylar...

WABetaInfo, bugün blog hesabından yaptığı paylaşımla yeni bir özelliğin test edilmeye başlandığını duyurdu.

Android için 2.22.24.19 WhatsApp beta güncellemesiyle gelen video modu, platformu adeta Instagram’a çevirecek. Peki özelliğin detayları neler ve nasıl görünecek? Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

WhatsApp için video modu, kullanım kolaylığı sağlayacak

WhatsApp kullanıcıları zaten kamera tuşuna basılı tutarak uygulama içerisinde video kaydı alıyor. Fakat basılı tutmak bazı durumlarda kullanım deneyimi açısından işleri zorlaştırıyor. Firma da bu sorunun yaşanmaması adına yeni video modunu test etmeye başladı.

Yeni video modu sayesinde WhatsApp kullanıcıları, video kaydederken basılı tutmak zorunda kalmayacak. Ayrıca ek olarak fotoğraf/video simgesi de yeniden tasarlanarak değişecek. Video modu, yukarıdaki görselde de göründüğü gibi fotoğraf modunun hemen yanında yer alacak.

Anlık mesajlaşma uygulaması ayrıca dün grup sohbetleri için anket özelliğinin kullanıma sunulduğunu da resmi Twitter hesabından duyurdu. Kullanıcılar tarafından kısa sürede sevilen özellik, birçok kişi tarafından kullanılıp sosyal medyada paylaşıldı.

Birçok kişinin yer aldığı iş ve okul gruplarında anlaşmazlık konusunda anketlere sık sık başvurulması bekleniyor. Firma ek olarak birden fazla cihazın tek hesapta kullanılabileceği Ortak Hesap özelliğini de test etmeye başladı. Bu sayede kullanıcılar, WhatsApp hesaplarını dört farklı cihazda açacak.

Meta çatısı altında yer alan sosyal medya platformları birbirlerinde bulunan özellikleri alarak git gide benzerlik gösteriyor. Bir yandan uygulamalar kopyalanırken diğer yandan da kullanıcılar yeni fonksiyonlar sayesinde kullanım deneyimi yaşıyor.