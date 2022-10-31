WhatsApp'tan numara kaydetmeyi sevmeyenler için yeni özellik

WABetaInfo, bugün blog hesabından paylaştığı bir yazıyla grup sohbetleri için yeni bir özellik üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Bu yenilik, özellikle her numarayı kaydetmeyi sevmeyen ya da üşengeçlik yapan WhatsApp kullanıcıları için oldukça işlevli olacak. Peki, WABetaInfo’nun paylaştığı yenilik nedir? Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

WhatsApp, grup sohbetlerinde kişilerin profil fotoğrafını gösterecek

WABetaInfo’nun paylaştığı habere göre WhatsApp, artık grup sohbetlerinde kişilerin profil fotoğrafına yer verecek. Gruplarda yer alacak profil fotoğrafıları, mesaj balonlarının sol tarafında yer alacak. Profil fotoğrafı kullanmayan kişiler ya da gizlilik nedeniyle görünmeyen fotoğraflar ise varsayılan profil simgesiyle görünecek. Ek olarak profil simgeleri, isimle aynı renkte olacak.

WhatsApp, bu özelliğin isim kullanmayan kişilerin oluşturduğu karmaşayı engelleyeceğine inanıyor. Ayrıca numara kaydetmeyi sevmeyen WhatsApp kullanıcıları da kimin hangi mesajı attığını isme bakmadan kolayca anlayacak. WhatsApp gruplar için profil fotoğrafı özelliği, şimdilik test aşamasında bulunuyor. Yeniliğin kararlı sürüme ne zaman geleceği ise şimdilik belirsiz durumda.

WABetaInfo, ayrıca geçtiğimiz günlerde Bulanıklaştırma Aracı’nı getireceğini duyurmuştu. Bulanıklaştırma Aracı sayesinde kullanıcılar, özel ya da hassas içerikli fotoğrafları düzenleyerek hızlı bir şekilde sansür uygulayabilecekler.

Yine de tekrarlamamız gerekiyor ki sohbetlerde profil fotoğrafının görülmesi sadece grup sohbetleri için test ediliyor. Bireysel sohbetler için böyle bir özellik, şimdilik söz konusu değil.

WhatsApp, kullanıcı deneyimini iyileştirmek için sık sık yeni özellikler getiriyor ve iyileştirmeler yapıyor. Meta, geçtiğimiz günlerde 2022 yılının üçüncü çeyrek raporunda uygulamanın aylık olarak aktif kullanıcı sayısının dünya çapında 3.71 milyar olduğunu açıkladı. WhatsApp, bu sayıyla rakiplerinden ayrılarak öne geçti.