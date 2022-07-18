Whatsapp'ta toplu mesaj dönemi sona eriyor

WhatsApp Durumlar'da şu anda fotoğraf, video veya metin paylaşımı yapılırken bir yenisi daha eklenmeye hazırlanıyor. Şirket, toplu mesaj 'samimiyetsizliğine' de son vermek istiyor.

WABetaInfo tarafından hazırlanan son rapora göre, WhatsApp’ta toplu mesaj atmanın önüne geçmek amacıyla WhatsApp yönetimi yeni bir yöntem denediğini açıkladı. Şu anda "Durumlar" bölümünde sadece fotoğraf, video veya metin paylaşılmasına olanak sağlanıyor. Son güncelleme sayesinde sesli mesajlar da yayınlamak mümkün olacak.

Shift Delete'den aktarılan bilgilere göre; WhatsApp Durumlar için sesli mesaj özelliği, Android için WhatsApp Beta‘nın son sürümünde test edilmeye başlandı. Fakat özellik, henüz beta test kullanıcıları için bile yayınlanmadı.

Son rapor, yakında rehberinizdeki kişilerin dinlemesi için durumunuza sesli mesaj yükleyebileceğinizi gösteriyor.

WhatsApp kişisel sohbetlere ek olarak aynı zamanda iş, aile ve arkadaş grupları arasında popüler olarak tercih ediliyor. Bundan dolayı herkese mesaj göndermek yerine durumunuza sesli bir mesaj bırakmak, toplu iletişim kurmanızı daha kolay hale getirebilir.

WhatsApp Durumlar özelliği, ilk duyurulduğundan bu yana birçok yenilik aldı. Yayınlandıktan 24 saat sonra kaybolan paylaşımlar, WhatsApp kullanıcılarının toplu olarak iletişime geçmesine büyük kolaylık sağladı. Yeni sesli mesaj yeteneğinin ise ne zaman geleceği şimdilik bilinmiyor.

Popüler mesajlaşma uygulaması her geçen gün yeni özellikler almaya devam ediyor. En son WhatsApp, Yeni Mesaj Tepkilerini sundu. Geçtiğimiz hafta dağıtılmaya başlanan özellik, kullanıcıların gönderilen mesaja istediği emoji ile tepki vermesine olanak tanıyor.