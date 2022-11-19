WhatsApp yeni özelliğini test ediyor

WhatsApp kullanıcılarının en büyük dertlerinden biri kendi kendine mesaj gönderememeleriydi. Öyle görünüyor ki Meta, bu 'yaraya' merhem olmaya karar verdi.

iOS uygulamasının 22.23.74 sürümü ve Android'in 2.22.23.77 sürümüyle gelen özellik şimdilik betada mevcut.

WhatsApp'ta kendi kendinize mesaj atarak küçük dosyaları cihazlarınız arasında kablo kullanmadan aktarabilirsiniz. Ayrıca kendinize hatırlatmalar yapabilirsiniz.

WhatsApp'ta kendi kendine nasıl mesaj gönderilebilir?

Öncelikle yeni bir sohbet başlatın. Kişiler listenize girdiğinizde en üstte bakın kim var? Siz.

İsminizin altında da 'Kendine mesaj at' yazıyor. Yapmanız gereken kendinizi seçip mesajı göndermek.

Yeni özellikle kişisel numaranızın kişiler listesinde çıktığını göreceksiniz. Böyle kendi kendinize mesaj atma hayaliniz gerçek olabilecek.