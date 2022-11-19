WhatsApp yeni özelliğini test ediyor
WhatsApp'ta her şeyi yapabiliyor ama kendi kendimize mesaj atamıyorduk. İşte WhatsApp bu özelliği test etmeye başladı.
WhatsApp kullanıcılarının en büyük dertlerinden biri kendi kendine mesaj gönderememeleriydi. Öyle görünüyor ki Meta, bu 'yaraya' merhem olmaya karar verdi.
iOS uygulamasının 22.23.74 sürümü ve Android'in 2.22.23.77 sürümüyle gelen özellik şimdilik betada mevcut.
WhatsApp'ta kendi kendinize mesaj atarak küçük dosyaları cihazlarınız arasında kablo kullanmadan aktarabilirsiniz. Ayrıca kendinize hatırlatmalar yapabilirsiniz.
WhatsApp'ta kendi kendine nasıl mesaj gönderilebilir?
Öncelikle yeni bir sohbet başlatın. Kişiler listenize girdiğinizde en üstte bakın kim var? Siz.
İsminizin altında da 'Kendine mesaj at' yazıyor. Yapmanız gereken kendinizi seçip mesajı göndermek.
Yeni özellikle kişisel numaranızın kişiler listesinde çıktığını göreceksiniz. Böyle kendi kendinize mesaj atma hayaliniz gerçek olabilecek.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
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|13
|29
|2. Galatasaray
|13
|27
|3. Adana Demirspor
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|24
|4. Konyaspor
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|24
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|14
|23
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|22
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|17
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|16
|11. Antalyaspor
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|16
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|13
|15
|13. Kasımpaşa
|13
|15
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|13
|14
|15. Karagümrük
|13
|13
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|13
|13
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|14
|11
|18. İstanbulspor
|13
|8
|19. Ümraniye
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|13
|30
|2. Pendikspor
|13
|24
|3. Keçiörengücü
|13
|24
|4. Samsunspor
|13
|23
|5. Boluspor
|12
|22
|6. Bodrumspor
|12
|21
|7. Manisa FK
|13
|20
|8. Rizespor
|12
|19
|9. Bandırmaspor
|12
|18
|10. Göztepe
|12
|17
|11. Adanaspor
|14
|17
|12. Sakaryaspor
|13
|16
|13. Altay
|13
|15
|14. Erzurumspor
|13
|14
|15. Tuzlaspor
|12
|12
|16. Altınordu
|13
|12
|17. Ö.K Yeni Malatya
|14
|10
|18. Gençlerbirliği
|12
|7
|19. Denizlispor
|13
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|14
|37
|2. M.City
|14
|32
|3. Newcastle
|15
|30
|4. Tottenham
|15
|29
|5. M. United
|14
|26
|6. Liverpool
|14
|22
|7. Brighton
|14
|21
|8. Chelsea
|14
|21
|9. Fulham
|15
|19
|10. Brentford
|15
|19
|11. Crystal Palace
|14
|19
|12. Aston Villa
|15
|18
|13. Leicester City
|15
|17
|14. Bournemouth
|15
|16
|15. Leeds United
|14
|15
|16. West Ham United
|15
|14
|17. Everton
|15
|14
|18. Nottingham Forest
|15
|13
|19. Southampton
|15
|12
|20. Wolves
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|14
|26
|4. Athletic Bilbao
|14
|24
|5. Atletico Madrid
|14
|24
|6. Real Betis
|14
|24
|7. Osasuna
|14
|23
|8. Rayo Vallecano
|14
|22
|9. Villarreal
|14
|21
|10. Valencia
|14
|19
|11. Mallorca
|14
|19
|12. Real Valladolid
|14
|17
|13. Girona
|14
|16
|14. Almeria
|14
|16
|15. Getafe
|14
|14
|16. Espanyol
|14
|12
|17. Celta Vigo
|14
|12
|18. Sevilla
|14
|11
|19. Cadiz
|14
|11
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|14
|4