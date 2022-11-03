WhatsApp yeni özelliğini duyurdu

Meta, WhatsApp uygulamasında bugünden itibaren "Gruplara" ek olarak, kullanıcılara ve grup yöneticilerine daha fazla kontrol imkanı tanıyan "Topluluklar" özelliğinin kullanıma sunulduğunu duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, WhatsApp'ın yeni "Topluluklar" özelliği sayesinde WhatsApp içinde alt grup sohbetlerine de sahip olan büyük topluluklar oluşturulabilecek ve topluluğun tamamına gönderilen duyurular kolayca okunabilecek.

WhatsApp Topluluklar özelliği ile birlikte okul, aile, iş veya mahalle gibi gruplar altında toplanan kullanıcılar, artık birçok grubu tek bir çatı altında toplama fırsatına sahip olacak. "Topluluklar" özelliği sayesinde kullanıcılar, topluluğa gönderilen duyurulardan kolayca haberdar olabilecek. WhatsApp, getirdiği yeni özellikler ile birlikte kullanıcıların, kendileri için önemli olan konularda daha büyük oluşumlar altında toplanabilmelerini amaçlıyor.

"Topluluklar" özelliği aynı zamanda yöneticilere de daha geniş kontrol imkanları sunuyor. Topluluk üyelerine gönderilen duyuru mesajlarını belirlemenin yanı sıra yöneticiler, "Topluluklar"a dahil edilecek gruplara ve kullanıcılara da karar verme yetkisine sahip olacak.

Kullanıcılar, Android'de sohbetlerin üst kısmında, iOS'ta ise alt kısımda yer alan yeni "Topluluklar" sekmesi aracılığıyla bu özelliğe erişebilecek, sıfırdan yeni bir Topluluk oluşturabilecek veya mevcut gruplarını Toplulukları'na ekleyebilecek. Bir topluluğa katılan kullanıcılar, mevcut grupları arasında kolayca geçiş yapabilecek ve yöneticiler tarafından Topluluk'taki kullanıcılara gönderilen duyuruları okuyabilecek.

- Kullanıcılar, gruptan sessizce ayrılabilecek

Birbirine bağlı toplulukların, kendi aralarında iletişim kurmak için daha özel ve daha güvenli yollara duydukları ihtiyaçtan yola çıkan WhatsApp, "Topluluklar" ile birlikte platforma yenilikler de getiriyor.

Yeni gelen özellikler ile birlikte tüm kullanıcılar, çevrim içi durumunu gizleme ve grubun tamamına bildirim gitmeden sessizce gruptan ayrılma imkanı elde edecek. Ayrıca, grupta konuşulanların gizliliğinin korunması adına WhatsApp Topluluklar'daki yöneticiler, gönderilen duyuru mesajları ve dahil edilecek grupları kararlaştırma yetkisine de sahip olacak.

Kısa bir süre önce mesajlara emoji ile tepki verme özelliği, grup yöneticilerine mesaj silme yetkisi verilmesi, dosya paylaşımının 2 gigabayta kadar olan dosyaları destekleyecek şekilde artırılması ve 32 kişiye kadar tek dokunuşla sesli arama seçeneğinin getirilmesi gibi özellikleri kullanıma sunan WhatsApp, "Grupları" ve "Topluluklar"ı daha da güçlendirecek yeni özelliklerin de yakın dönemde kullanıma sunulacağını açıkladı.

Yeni gelen özellikler ile birlikte sohbet içi anketler düzenlemek ve aynı grup veya toplulukta bulunan kullanıcıların bir konu ile ilgili genel görüşünü öğrenmek mümkün olacak.

Ayrıca, daha geniş kitleleri bir araya getirmeyi hedefleyen WhatsApp, 32 kişiye kadar görüntülü arama yapmaya ve 1.024 kullanıcıya kadar grup oluşturmaya imkan tanıyacak.