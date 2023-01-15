WhatsApp'tan yeni video modu

Anlık iletişim uygulaması WhatsApp, iOS cihazlar için video modu özelliğini test ediyor. Üzerinde çalıştığı yeni özelliklerin fotoğraf ve video paylaşımlarını daha güzel hale getirmesi planlanıyor.

WhatsApp Instagram gibi sosyal medya uygulamaları ile yarışır hale geldi. Bu sebeple görsel uygulamalarını daha aktif hale getiren uygulama yeni video modu özelliğini devreye sokmaya hazırlanıyor.

WhatsApp iOS’ta video çekmeyi daha kolay hale getirecek. Anlık iletişim uygulaması WhatsApp, bir süre önce Android cihazlar için video modunu getirmişti. Bu modu sayesinde iPhone’larda olduğu gibi kameradan videoya kısa süre içinde geçiş yapılıyor. WhatsApp, video modunu şimdi de iOS’lar için test ediyor.

WhatsApp iOS için video modu

Bu özellik gelmeden önce kamera tuşuna basılı tutarak video kaydı yapılıyordu. Fakat uzun videolar çekmek için bu durum oldukça yıpratıcı oluyor. Çünkü videoyu kaydetmek ve yeniden çekim yapmaya başlamak oldukça zaman alıyor. Yeni özellik sayesinde video moduyla uzun çekimleri daha kolay yapmak mümkün olacak.

Yenilik şu anda test aşamasında yer alıyor. Fakat zaten kısa süre önce Android modellere geldiği için iOS için de yakın zamanda gelmesi bekleniyor.

Öte yandan anlık mesajlaşma uygulaması, güvenlik alanında da birçok yeniliği test ediyor. Örneğin WhatsApp, bilinmeyen numaralardan ileti geldiğinde kısa yoldan pratik bir şekilde önünü kesmek için bildirim kutucuğundan engelleme kısayolunu test etmeye başladı. Bu özellik de kısa süre içinde platformun kararlı sürümünde yer alarak kullanım deneyimini artıracak.