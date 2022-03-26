WhatsApp'tan Telegram'a mesaj atılabilecek

Avrupa Birliği'nin tekelleşmeyi engellemeye yönelik çalışmaları sürüyor. Alınan kararlar uygulamalar, rakipleriyle uyumlu bir biçimde çalışmak zorunda olacak.

Buna göre iMessage, Facebook Messenger, WhatsApp gibi çok sayıda kullanıcıya sahip anlık mesajlaşma uygulamaları üzerinden daha az sayıda kullanıcıya sahip diğer uygulamalara mesaj gönderilebilecek.

Bu iletişim yöntemini zorunlu kılan Avrupa Birliği yaptığı açıklamada WhatsApp gibi uygulamalar, geliştiricilerin talebi üzerine uygulamalarını diğer mesaj platformlarıyla uyumlu hale getirecek. Bu durumun gerçekleşmesiy halinde bütün platformlar arasında mesaj yazmak, dosya göndermek, görüntülü arama yapmak mümkün hale gelecek. Yani iPhone'unuzdaki iMessage'dan bir Telegram kullanıcısıyla yüz yüze görüşme yapabileceksiniz.

Hazırlanan yasa ile WhatsApp ve iMessage gibi platformların daha küçük platformlara API desteği sunması zorunlu kılınacak. Dijital Piyasalar Yasası adı verilen çalışmaya katılmayı reddeden uygulamalara para cezası verilecek.

API desteği vermesi gereken uygulamalar için alt sınır 45 milyon aktif kullanıcı yıllık 10 bin kurumsal kullanıcı olarak belirlendi.

Bu yasayı ihlal eden şirketlere kazançlarının yüzde 10'u kadar ceza verilecek. İhlalin tekrarı halinde ceza oranı yüzde 20'ye çıkarılacak. Ayrıca mesajlaşma platformları kullanıcılara hangi web tarayıcı, arama motoru ya da sanal asistanı kullanmak istediğini de sormak zorunda olacak.