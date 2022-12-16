WhatsApp'tan gruplar için yeni hamle!

WhatsApp, son zamanlarda mobil yerine masaüstü sürümüne odaklanmış durumda. Hatta WABetaInfo, bu hafta tam olarak üç adet yeniliğin web sürüm için test edildiğini paylaştı.

Anlık mesajlaşma platformunun en çok kullanılan uygulama olması web sürümün de tercih edilişini beraberinde getiriyor. WABetaInfo, bugün blog hesabından paylaştığı haberde masaüstü için yeni bir kısayol test edildiğini paylaştı. Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

WhatsApp, kısa süre önce gruplar için ekleme limitini 1024 kullanıcıya kadar yükseltti. Fazla kişinin olduğu gruplar, bildirim yönünden trafiğe neden oluyor. Bu nedenle bazı kullanıcılar, gruplardan çıkmak yerine Sessize Al seçeneğini tercih ediyor. WhatsApp da kullanıcıların bu tarz bir sorunu yaşamaması adına gruplar için Sessize Alma Kısayolu geliştiriyor.

WhatsApp gruplar için Sessize Alma Kısayolu özelliği, adından da anlaşıldığı gibi masaüstü sürümden grupları kolayca susturmayı sağlayacak. Bu kısayol, yukarıda yer alan görselde göründüğü gibi arama butonunun sağ tarafında yer alacak. Şimdilik test aşamasında olan fonksiyonun kararlı sürüme ne zaman geleceği belli değil.

Anlık haberleşme uygulaması, ek olarak geçtiğimiz günlerde gruplar için otomatik olarak sessize alma özelliğini duyurdu. Bu özellik, çok fazla bildirim gelen WhatsApp grubunun bildirimlerini otomatik olarak devre dışı bırakacak.

Platform aynı zamanda ek olarak sadece bu hafta Aramalar sekmesi ve kişi kartlarının sohbet içerisinde paylaşma özelliğini de masaüstü için getirdiğini açıkladı.

WhatsApp masaüstü için Aramalar sekmesi sayesinde daha arama geçmişi masaüstünde görünecek. Yani platform kullanıcılarının web sürümde daha iyi deneyim yaşaması için yenilikler ve iyileştirmeler yapıyor.