WhatsApp'tan emojiye tepki verme özelliği
Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, mesajlara emojiyle tepki verme özelliğini geliştiriyor.
Şirket grup sohbetlerinde anket seçeneği üzerinde çalışıyor. İşte WhatsApp'ta beklenen son geliştirmeler...
WhatsApp dünya genelinde 2 milyardan fazla insan tarafından kullanılıyor. Uygulamanın güncellenmesinde kullanıcı taleplerinin de etkisi bulunuyor. Şirket son olarak kullanıcıların uzun yıllardır istediği bir özelliği test etmeye başladığını duyurdu.
Mesajlara emoji tepkisi geliyor
Tıpkı Instagram'da olduğu gibi gönderilen mesajlara emoji'yle tepki vermek mümkün olacak. WhatsApp halen bunun testlerini yapıyor. Ancak yapılan yeni bir güncellemeyle verilebilecek tepki sayısı altının üzerine çıkıyor. Son beta görüntülere göre emojilerin yanında + işareti bulunuyor ve daha fazla emoji seçimine izin veriliyor.
Grup anketi geliyor
WhatsApp rakibi Telegram'da olan bir özellik geliştirdi. Grup sohbetlerinde anket düzenleme seçeneği geliyor. iOS'taki 22.8.0.72 beta sürümüyle gelecek olan anket seçeneğinin ilerleyen zamanlarda Android cihazlar için de geliştirileceği belirtildi.
Gruplarda insanlar oylama yapabilecek. Ancak özelliğin nasıl kontrol edileceği belli değil.
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