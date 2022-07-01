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WhatsApp'tan dikkat çeken yeni özellikler!

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni özellikler getirmeye devam ediyor. Platform son olarak üç yeni özellik ile gündeme geldi

Bilim, Teknoloji 01.07.2022, 15:10
WhatsApp'tan dikkat çeken yeni özellikler!

WhatsApp üç yeni özelliği kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Dünya çapında 2 milyardan fazla kullanıcısı bulunan platform, halihazırda en çok tercih edilen çevrim içi anlık mesajlaşma uygulaması. Metin mesajı gönderip almanın yanı sıra uygulama, fotoğraf, ses dosyası, belge, video paylaşımı ve görüntülü ve sesli arama imkanı sunuyor. Ancak WhatsApp'ın bitmek bilmeyen bir enerjisi var... Platform, yeni yeni özellikler ile kullanıcılarını memnun etmeye çalışıyor. Son olarak şirket, üç yeni özellik daha geliştirmeye başladı. İşte henüz geliştirme aşamasındaki bu özellikleri kısaca anlatalım…

Bulanıklaştırma aracı eklendi

Mesajlaşma platformu, daha önce iOS cihazlara sunduğu bulanıklaştırma aracını bu yıl Android kullanıcıları için de geliştirmeye başladı. Son olarak görselleri bulanıklaştırmaya yarayan bu aracın WhatsApp masaüstü kullanıcılarına da sunulacağını görüyoruz.

WABetaInfo’nun elde ettiği ekran görüntüsünde görebileceğiniz gibi, WhatsApp bulanıklaştırma aracı web sürümünün beta programında yayınlandı. Bu araç sayesinde kullanıcılar, farklı bir uygulamaya gerek kalmadan görsellerinin belirli bölümlerini bulanıklaştırabilecek.

Bulanıklaştırma aracı henüz geliştirme aşamasında olduğu için ne zaman tüm kullanıcılara sunulacağı bilinmiyor.

Whatsapp avatarları görüntülü konuşmalarda

2017'de WhatsApp, Android beta programında kendi emoji setini yayınladı. Ancak şirket bununla da sınırlı kalmayarak bir süredir görüntülü konuşmalara avatarları eklemeyi planlıyordu.

Bilindiği kadarıyla Mart ayından bu yana mesajlaşma devi, kendi memoji/bitmoji seti üzerinde çalışmaya başladı. Nihayet yeni avatar seti hakkında bir şeyler ortaya çıkıyor.

Yine WABetaInfo’nun kaydettiği ekran görüntüsünde görebileceğiniz gibi, gelecekteki bir güncelleme ile görüntülü konuşmalarda avatarınızı kullanabileceksiniz. Görüntülü arama ekranında kendi avatarınıza geçmenizi sağlayan yeni bir seçenek çıkacak. Şu anda özellik geliştirme aşamasında olduğu için ‘Avatar'a geç’e dokunulduğunda bir şey olmuyor.

Bununla birlikte, WhatsApp kullanıcıları yine gelecekteki bir güncellenin ardından sohbetlerinde ve gruplarında çıkartma olarak avatar gönderebilecek. Bu arada, avatarlar Android ile sınırlı değil, elbette iOS (iPhone) kullanıcılarına da avatarlar sunulacak.

Özellik geliştirme aşamasında olduğu için bir çıkış tarihi henüz yok.

Whatsapp gruplarından sessizce çıkın

WABetaInfo’nun deneyimli WhatsApp dedektiflerinin keşfettiği bir diğer özellik ise geçtiğimiz aylarda sizinle paylaştığımız gruptan çıkma özelliği. Android ve ardından web beta programlarına eklenen bir güncelleme ile kullanıcılar, WhatsApp’taki gruplardan sessizce ayrılabiliyor. İşte bu özellik sonunda iOS beta’sına da geldi.

Uygulamanın gelecekteki bir sürümünde özellik kullanıma sunulduğunda bir gruptan ayrılmaya çalıştığınızda farklı bir mesaj göreceksiniz; ‘Bir gruptan ayrıldığınızda yalnızca grup yöneticileri bilgilendirilecektir.’

Mevcut WhatsApp sürümlerinde bir gruptan ayrıldığınızda grup sohbetinde bir bildirim yayınlanır; ‘…. kişisi gruptan ayrıldı’ şeklinde. İşte WhatsApp’ın değiştirmeye çalıştığı şey de bu.

Bununla birlikte, tezat bir şekilde WhatsApp Android beta programında bir yenilik keşfedildi. Buna göre, bir grubun ayrıntısına bakıldığında geçmiş üyeler de görüntülenecek. Ancak bu sekmeye yalnızca grup yöneticileri erişebilecek. Bu nedenle, gruptan kimin ayrıldığını görmek farklı da olsa bir şekilde mümkün olacak.

Bu özellikler de test aşamasında ve çıkış tarihini bilmiyoruz.

#whatsapp #Popüler mesajlaşma
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