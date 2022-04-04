WhatsApp'tan dikkat çeken yeni özellik!

Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kaydedilmemiş numaralar için önemli bir kolaylık getiriyor! İşte detaylar...

Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kaydedilmemiş bir numara ile direkt olarak etkileşim kurmaya sağlayacak yeni özelliği test ediyor. Platform, şu anda kaydedilmemiş kişilere direkt mesaj gönderme seçeneği sunmuyor. Kullanıcılar, bu yüzden her numarayı kaydetmek ve ondan sonra mesaj göndermek zorunda kalıyor.

WhatsApp ise şu anda test aşamasında olan özellikle bu sorunu ortadan kaldırmayı test ediyor. Peki bu özellikler tam olarak nedir ve nasıl çalışacak? Haberin ayrıntılarına hep birlikte göz atalım.

WhatsApp, kaydedilmemiş numaralar için için üç seçenek sunacak

Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Android için en son Beta güncellemesinde kaydedilmemiş bir numara iletişim kurmayı sağlayacak yeni özellik test ediyor. Platform, numarayı kaydetmeden önce iletişim kurmak için üç seçenek sunacak. Bu seçenekler sayesinde bir numarayı kaydetmeden arama, mesaj atma ya da rehbere ekleme özellikleri olacak.

Kaydedilmemiş numaranın eğer bir WhatsApp hesabı yoksa öne çıkanlarda yalnızca rehbere ekleme ve arama seçenekleri yer alacak.

Test aşamasında olan yeni fonksiyonların, özellikle gizlilik ve güvenlik açısından kullanıcılara yarar sağlaması bekleniyor. Bu yeniliğin kararlı sürüme ne zaman geleceği şimdilik belirsiz durumda.

Popüler mesajlaşma uygulaması, geçtiğimiz günlerde sesli mesajlar için birçok yeniliği barındıran bir güncelleme yayınlamıştı.

Geçtiğimiz hafta ise dosya paylaşım sınırını 2GB kadar yükseltmişti. Güncellemelerle gelen yenilikler uygulamayı iyileştiriyor ve geliştiriyor. Sonuç olarak kullanıcıların daha iyi bir deneyim kazanmasını sağlıyor.

Kaynak: Magazin Mahallesi