WhatsApp'ta görünmez olmak artık mümkün olacak!

Popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, her geçen gün yeni özelliklerle kullanıcılarının karşısına çıkıyor. Platform, söz konusu gizlilik olduğunda getirdiği özelliklerle bunu sağlıyor. Son olarak WhatsApp, belki de kullanıcıların yıllardır beklediği çevrim içi gizleme özelliğini getiriyor.

WhatsApp’ın son görülme kapatma özelliğini getirmesinin ardından kullanıcılar, çevrim içi olduklarını gizleyecek yeni bir özellik bekliyordu. Uzun süren bekleyişin ardından şirket isteklere kulak vermiş gibi görünüyor.

Mark Zuckerberg’in ekibi, geçtiğimiz ay WhatsApp’a gizlilik odaklı üç yeni güncelleme sundu. Sessiz grup çıkışı, geçici mesajlarda ekran görüntüsü engelleme ve çevrim içi gizleme. Bazı kullanıcıları ise bu en yeni özellikleri çoktan almaya başladı.

WaBeatInfo, Android için WhatsApp beta sürümleri 2.22.20.07 ve 2.22.20.9’un sonunda çevrim içi gizleme imkanını size sağlayacağını bildiriyor.

Genel olarak WhatsApp Beta programında yeni bir özellik ilk kez kullanıma sunulursa, kararlı sürümde yer almama ihtimali var. Ancak Meta, resmi duyuruyu yaptığı için telefonlar bu güncellemeyi sonunda alacak. WaBetaInfo’nun paylaştığı ekran görüntüsü de bunu kanıtlar nitelikte.

Ekran görüntüsüne göre son görülme bölümünde olduğu gibi seçenekler de aynı şekilde kalacak. Yani ‘Herkes’, ‘Kişilerim’, ‘Şunlar hariç kişilerim’, ‘Hiç kimse’ seçenekleri yer alıyor. Ancak ‘Çevrim içi olduğumda kimler görebilir’ diye yeni bir başlık olacak.

Bu başlığın altında ise ‘Herkes’ ve ‘Son görülenle aynı’ seçeneklerinden de seçim yapmanız mümkün. Bu özelliğe sahip olmak için ise biraz daha beklememiz gerekecek.