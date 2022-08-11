WhatsApp'ta gizlilik özellikleriyle yeni dönem
Gizliliğe önem verdiğini dile getiren WhatsApp, yıllar içinde, kendi kendini imha eden süreli mesajlar, uçtan uca şifreli yedeklemeler, 2 adımlı doğrulama, istenmeyen sohbetleri engelleme ve bildirme özelliği gibi yeni gizlilik özellikleri eklemişti.
WhatsApp'ta yeni gizlilik özellikleriyle birlikte yeni dönem başladı. WhatsApp, daha da fazla koruma katmanı sağladığını ve mesajlarınız üzerinde size daha fazla kontrol imkanı verdiğini söylediği yeni gizlilik özelliklerini duyurdu. Bunların içinde ekran görüntüsü almakla ilgili bir detay da var.
WhatsApp'tan 3 özellik! temel nokta gizlilik
WhatsApp'ın 3 özelliği, gruplardan sessizce ayrılma, çevrimiçi olduğunuzda sizi kimlerin görebileceğini seçme ve bir kez görüntülenen mesajlar için ekran görüntüsü alınmasını engelleme şeklinde sıralanıyor.
Gruplardan sessizce ayrılma: Herkesin fark etmesine gerek kalmadan bir gruptan gizlice çıkmanızı sağlayacak. Artık ayrılırken tüm grup yerine sadece yöneticiler bilgilendirilecek. Bu özellik, bu ay tüm kullanıcılara sunulmaya başlayacak.
Çevrimiçi olduğunuzda sizi kimlerin görebileceğini seçme: Adından da anlayabileceğiniz üzere çevrimiçi olduğunuzda sizi kimlerin görebileceğini ve göremeyeceğini seçmenize imkan tanıyacak. Bu özellik, bu ay tüm kullanıcılara sunulmaya başlayacak.
Bir kez görüntülenen mesajlar için ekran görüntüsü alınmasını engelleme: Kalıcı bir dijital kayda ihtiyaç duymayan fotoğrafları veya medyayı paylaşmak için kullanılan "Bir Kez Görüntüle" özelliğinde ekran görüntüsü alınmasını engellemeyi sağlayacak. WhatsApp, bu özelliği ise şu anda test ettiğini ve yakında kullanıcılara sunacağını kaydetti.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|1
|3
|2. Alanyaspor
|1
|3
|3. Trabzonspor
|1
|3
|4. Adana Demirspor
|1
|3
|5. Beşiktaş
|1
|3
|6. Galatasaray
|1
|3
|7. Fenerbahçe
|1
|1
|8. Ümraniye
|1
|1
|9. Gaziantep FK
|1
|1
|10. Sivasspor
|1
|1
|11. Ankaragücü
|1
|1
|12. Konyaspor
|1
|1
|13. Hatayspor
|0
|0
|14. Giresunspor
|1
|0
|15. Antalyaspor
|1
|0
|16. Kayserispor
|1
|0
|17. Karagümrük
|1
|0
|18. İstanbulspor
|1
|0
|19. Kasımpaşa
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adanaspor
|0
|0
|2. Altay
|0
|0
|3. Altınordu
|0
|0
|4. Bandırmaspor
|0
|0
|5. Bodrumspor
|0
|0
|6. Boluspor
|0
|0
|7. Denizlispor
|0
|0
|8. Erzurumspor
|0
|0
|9. Eyüpspor
|0
|0
|10. Gençlerbirliği
|0
|0
|11. Göztepe
|0
|0
|12. Keçiörengücü
|0
|0
|13. Manisa Futbol Kulübü
|0
|0
|14. Pendikspor
|0
|0
|15. Rizespor
|0
|0
|16. Sakaryaspor
|0
|0
|17. Samsunspor
|0
|0
|18. Tuzlaspor
|0
|0
|19. Ö.K Yeni Malatya
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|1
|3
|2. Bournemouth
|1
|3
|3. Arsenal
|1
|3
|4. M.City
|1
|3
|5. Newcastle
|1
|3
|6. Brighton
|1
|3
|7. Leeds United
|1
|3
|8. Chelsea
|1
|3
|9. Brentford
|1
|1
|10. Fulham
|1
|1
|11. Leicester City
|1
|1
|12. Liverpool
|1
|1
|13. M. United
|1
|0
|14. Wolverhampton Wanderers
|1
|0
|15. Everton
|1
|0
|16. Aston Villa
|1
|0
|17. Crystal Palace
|1
|0
|18. Nottingham Forest
|1
|0
|19. West Ham United
|1
|0
|20. Southampton
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Almeria
|0
|0
|2. Athletic Bilbao
|0
|0
|3. Atletico Madrid
|0
|0
|4. Barcelona
|0
|0
|5. Cadiz
|0
|0
|6. Celta Vigo
|0
|0
|7. Elche
|0
|0
|8. Espanyol
|0
|0
|9. Getafe
|0
|0
|10. Girona
|0
|0
|11. Mallorca
|0
|0
|12. Osasuna
|0
|0
|13. Rayo Vallecano
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
|0
|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0