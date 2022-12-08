WhatsApp'ta ekran görüntüsü alma dönemi sona eriyor

Uygulama, tek gönderimlik mesaj özelliği getirecek ve yeni güncellemeyle birlikte bazı mesajların ekran görüntüsü alınmasına izin vermeme kararı aldı.

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta yeni gelen güncellemeyle beraber bazı mesajların ekran görüntüsünün alınmasına izin verilmeyecek. Uygulama, tek gönderimlik mesaj özelliği getirecek.

ShiftDelete'in WABetaInfo’dan aktardığı habere göre, WhatsApp, ekran görüntüsü almayı sonlandıracak bir özelliği test etmeye başladı. Birkaç gün önce duyurulan özellik, platformun beta sürümündeki kullanıcıların erişimine açık bir şekilde yer alıyor.

Yeni özelliğe göre WhatsApp, sadece bir kez okunabilecek mesaj özelliği getirecek. Bu mesajların ekran görüntüsünü almak ise mümkün olmayacak. Şimdilik fotoğraflar için uygulanan bu özellik, mesajlara da gelecek. Paylaşılan ekran görüntüsüne göre "Bir kez görüntüle” seçeneği ile gönderilen mesajlar için bir uyarı metni olacak. Platform, mesajı göndermeden önce size, “Şu an tek sefer görüntülemelik bir mesaj gönderiyorsunuz” uyarısını yapacak. Metinde ayrıca karşı tarafın bu mesajın ekran görüntüsünü alamayacağı ifadeleri yer alıyor.

Tüm bunların yanı sıra hiçbir üçüncü uygulama ya da yazılım da bu mesajların ekran görüntüsünü almaya imkan tanımayacak. Henüz test aşamasında olan özellik, iddialara göre önümüzdeki günlerde tüm kullanıcılara açılacak.