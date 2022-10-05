WhatsApp'ta ekran görüntüsü alma devri bitiyor

WhatsApp ekran görüntüsü almayı zorlaştırıyor. Bir kez görüntüle olarak seçilen medyaları kaydetmek mümkün olmayacak. Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, arkadaşlıkları bozacak yeni bir özellik alıyor. Uygulamadaki güvenliği artırmak ve kişisel verilerin daha iyi korunmasını sağlamak isteyen platform, tek sefer açılabilen ekran görüntüsü veya videolardan görüntü kaydedilmesini engelleyecek. Böylelikle özel bilgilerin ya da görüntülerin ekran kaydı yoluyla kaydedilmesinin önüne geçilecek.

Son olarak, bunlardan en popüleri olan WhatsApp’ın Android sürümü için versiyon 2.22.22.3 test edilmeye başlandı. Bu sürüme göre, “Bir kez görüntüle” olarak işaretlenen medyaların ekran görüntüsünü ve videosunu kaydetmek mümkün olmayacak.

WhatsApp, “Bir kez görüntüle” seçili medyayı kaydetmek istediğinizde “Güvenlik politikası nedeniyle ekran görüntüsü alınamıyor” şeklinde bir uyarı gösterecek. Beta kullanıcıları arasında test edilmeye başlanan bu değişiklik, kullanıcılardan karışık tepkiler aldı.

WABetaInfo tarafından aktarılan bilgiye göre, üçüncü parti yazılımlar kullanarak ekran görüntüsü veya video kaydı almak mümkün. Ancak kaydedilen görüntü veya videonun tamamen siyah olduğu fark edildi. Fakat ekran görüntüsü almaya çalışsanız bile karşı tarafa bildirim gitmediğini belirtmekte fayda var.

Klasik bir yöntem olarak ikincil bir telefon veya tablet kullanarak fotoğrafını/videosunu çekmek mümkün. Ayrıca WhatsApp Web‘e geldiğinde ise kayıt programlarıyla bu özelliğin atlatılabileceği düşünülüyor.

Android için WhatsApp betaya sunulan bu özelliğin kararlı sürüme ne zaman geleceği belirsiz.