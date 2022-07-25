WhatsApp 'son görülme' gizleme özelliğini test ediyor

Meta'nın uygulaması böylece kullanıcılarına son görülme tarihlerini ve online olup olmadıklarını kimlerin görebileceğini sınırlama imkanı veriyor. Hedefte 'Stalk'çular var.

Meta'nın sahip olduğu anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın 'son görülme' durumu gizleme özelliğini test ettiği tespit edildi.

Haber Global'in elde ettiği bilgiye göre kişilerin uygulamayı ne zaman aktif olarak kullandığının görülmesini istemeyen WhatsApp kullanıcıları için yeni bir gizlilik özelliği geliştiren uygulama, böylece kişilerin 'takip edildiğini hissetme' problemini yani stalk'u önlemeyi planlıyor.

Rahatsız edilmek istemeyen kullanıcılara 'Mesajımı aldın mı?' 'Mesajıma neden cevap vermiyorsun?' gibi huzur kaçıran sorulardan böylece kurtulabilecek.

WABetaInfo tarafından tespit edilen özellik şimdilik iOS betada test ediliyor.

Buna göre Ayarlar'da 'Çevrimiçi olduğumu kim görebilir'den 'Herkes', 'Kişilerim', '... hariç kişilerim', 'Hiç kimse'den biri seçilerek 'son görülme tarihini' kimlerin görebileceği belirlenebilirken yine Herkes' ve 'son görülme tarihini görenler'den biri seçilerek 'online olduğumu kimler görebilir' seçilebilecek. Böylece bir nebze daha gizlilik sağlanmış olacak.

Öte yandan eğer hiç kimseye çevrimiçi olduğunu görme ve son görülme tarihini görme izni vermediyseniz siz de kimsenin bu durumlarını göremeyeceğinizi unutmayın.