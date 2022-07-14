WhatsApp, sesli durum özelliğini test etmeye başladı

Son olarak emoji ile tepki verme özelliğini genişleten platformda durum güncellemeleri için de benzer bir adım söz konusu. WABetaInfo tarafından sızdırılan bilgilere göre WhatsApp, sesli durumlar için çalışmalara başladı.

WhatsApp‘ın Google Play Beta Program kapsamında sunduğu 2.22.16.3 sürümünde platformda sıklıkla kullanılan durum güncellemeleri için önemli bir yenilik tespit edildi.

Buna göre platform, durumlara sesli not desteği eklemek için çalışmalara başladı. Hatta WABetaInfo tarafından paylaşılan ekran görüntüsünde durum sekmesinin alt kısmına mikrofon butonunun eklendiğini de görüyoruz.

Bunun dışında sesli notların yalnızca durum gizlilik ayarlarında seçilen kişilerle paylaşılacağını ve eklenen sesli durumların diğer resim ve videolardaki gibi uçtan uca şifreleme özelliğiyle korunacağını belirtelim.

Yeni işlev geliştirme aşamasında olduğu için beta kullanıcılarına ne zaman sunulacağı konusunda en ufak bir bilgi yok. Ancak diğer özelliklerde olduğu gibi bir zaman çizelgesinin izlenmesi bekleniyor. Öte yandan şimdilik sadece Android uygulamasını kapsıyor.WhatsApp kullanıcılarının merakla beklediği emoji ile tepki verme özelliği de nihayet genişledi. Platform, son güncellemeyle daha önce 6 adetle kısıtlanan emojilerin yan tarafına konumlandırılan ”+” simgesine tıklayarak daha fazla emojiyle tepki verilmesine ortam sağlayacak.