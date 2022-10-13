WhatsApp modları için yeni tehlike ortaya çıktı

WhatsApp, dünya çapında milyonlarca kullanıcıya sahip. Buna rağmen pek çok kullanıcı, uygulamanın sunduğu bazı özelliklerden memnun değil. Bu nedenle de birçok kullanıcı, sohbetler için özel arka planlar, yazı tipleri veya belirli konuşmalara şifre korumalı giriş için farklı WhatsApp modlarını indirmeyi tercih ediyor. Ancak bu modlar çoğu zaman güvenli olmuyor.

Siber güvenlik araştırmacıları, YoWhatsApp adlı popüler bir WhatsApp modunda kötü amaçlı bir sürüm keşfetti. Resmi uygulamada yer almayan çeşitli özelliklere sahip olan bu mod, kullanıcılara önemli özellikler sağlıyor. Bunlar arasında ücretli abonelik başlatma ve diğer Truva atlarını indirebilme gibi özellikler yer alıyor. Ancak araştırmacılara göre bu modun yeni sürümü, kullanıcıların hesaplarının erişim anahtarlarını çalıyor.

Söz konusu olan mod Snaptube uygulaması ile duyuruldu ve Vidmate ile dağıtıldı. Bu sayede mod, kullanıcılar tarafından daha az şüpheli duruyor ve kurban sayısının artmasına neden oluyor. Daha öncesinde Kaspersky araştırmacıları, WhatsApp’ın tehlikeli Triada Mobil Truva atını yayan farklı bir modunu keşfetmişti.

Şimdi ise araştırmacılar, saldırganların YoWhatsApp’taki değişikliklerle dünya genelinde olan yoğun ilgiden yararlanmaya çalıştığını öne sürdü. Siber suçlular, daha fazla kullanıcıyı etkilemek için farklı yöntemler denemeyi sürdürüyor. Facebook, YouTube ve Instagram’da video indirmek için tercih edilen Android uygulaması Snaptube’da YoWhatsApp modunun reklamını yapıyorlar.

Dünyanın hemen hemen her yerinden kullanıcılar, bu tehditten etkilendi. Etkilenenlerin yüzde 27’si ise Orta Doğu, Afrika ve Türkiye gibi yerlerde yer alıyor.

Ayrıca Kaspersky araştırmacılarının tespitine göre bu durumdan etkilenenlerin yüzde 9’u Türkiye’de bulunuyor.