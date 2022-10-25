WhatsApp Masaüstü uygulaması için yeni özellik!

WhatsApp Masaüstü uygulaması için yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Keşfedilen yeni özellik ise kullanıcıları bir hayli sevindirecek gibi görünüyor. Yeni özellik, WhatsApp Masaüstü uygulamasının beta sürümünde görüldü. Bazı şanslı beta test kullanıcılarına sunulan bu özelliğin önümüzdeki haftalarda daha fazla hesaba sunulması bekleniyor.

WABetaInfo'nun aktardığına göre, WhatsApp, WhatsApp Masaüstü uygulamasının beta sürümüne medya dosyalarını otomatik indirme seçeneği getirdi. Böylece mobil versiyonlarda olduğu gibi dosyalar otomatik olarak indirilebilecek.

WhatsApp, birkaç ay önce de web/masaüstü sürümüne bir hesap bilgisi talep etme özelliği getirmişti.

Whatsapp'ın yeni özelliğinin ekran görüntüsü paylaşıldı

Yukarıdaki ekran görüntüsünde olduğu gibi, WhatsApp Ayarları'nı açtığınızda otomatik medya indirme ayarlarını görüyorsanız, bu özelliğin WhatsApp hesabınız için etkin olduğunu anlayabilirsiniz. Bu bölüm sayesinde fotoğraflar, videolar ve belgeler için otomatik indirme ayarlarını yönetebilirsiniz. Sesli notlar ise zaten her zaman otomatik olarak indiriliyor.

WhatsApp Masaüstü kullanıcılarının otomatik indirme ayarlarını yönetmesini sağlayan özellik, bazı şanslı beta test kullanıcılarına sunuldu ve önümüzdeki haftalarda daha fazla hesaba sunulması bekleniyor.