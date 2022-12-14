WhatsApp, kişilere göre grup arama özelliği sunacak

WABetaInfo, bugünkü yazısında WhatsApp’ın grupların karıştıran ya da grup isimlerini hatırlamayan kullanıcıları için yeni özellik geliştirdiğini paylaştı.

WABetaInfo’ya göre haber konusu olan yenilik, kullanımı daha kolay ve hızlı hale getirecek. Peki, bu özellik nedir ve ne şekilde çalışacak? Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

WABetaInfo, blog hesabından paylaştığı yazıda WhatsApp’ın masaüstü sürüm için grupları kişiye göre arama özelliğinden bahsetti. WhatsApp’ın şu anda test aşamasında olduğu yenilik sayesinde grupları, üyelere göre aranabilecek. Bu sayede WhatsApp kullanıcıları, grupları karıştırmayacak.

WABetaInfo, masaüstü için yeni özelliğin birçok grubu olan ve unutkan kullanıcılar için test edildiğini açıklıyor. Ek olarak kişilere göre grup arama özelliğinin bu şekilde WhatsApp sohbet listesinde kullanımın daha kolay ve hızlı olacağını da ekliyor.

Kişi adı girerek gruplara ulaşma özelliği bazı kullanıcılara sunulmaya başlandı. Yenilik, zamanla herkes için gelmeye devam edecek.

Anlık haberleşme uygulaması WhatsApp, son zamanlarda masaüstü sürümü için birçok yenilik yaptı. Uygulama, şu anda dünyada aktif olarak en çok kullanılanlar arasında yer alıyor. WhatsApp’ın bu kadar popüler olup birçok kişi tarafından tercih edilmesi sık sık yenilik yapmasını bir anlamda zorunlu kılıyor.

WhatsApp ek olarak Topluluklar için maskeleme üzerinde de çalışmaya başladı. Bu sayede Topluluk üyelerini birbirini görmese de gelen mesaja emoji ile tepki verebilecek.

Maskeleme, Topluluk üyelerini adından da anlaşıldığı gibi bir tür gizleyecek. Maskeleme sayesinde numaralar hala gizli kalırken mesajlara tepki vermek de mümkün olacak.