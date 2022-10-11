WhatsApp gruplarında yeni dönem!

Kısa bir süre önce ücretli Premium sürümünü beta programına dahil eden popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp şimdi de gruplardaki katılımcı sayısını artırmaya karar verdi. WABetaInfo’nun ortaya koyduğu bilgilere göre, şirketin gruplardaki kişi sayısını iki katına çıkarmak için kolları sıvadı.

WhatsApp grup katılımcı sayısı yeniden artıyor

WhatsApp, haziran ayındaki beta testlerinde kullanıcıların gruplara 512 kişiye kadar katılımcı eklemesinin yolunu açtı ve daha sonra bunu genel kullanıma sundu. Bu özellik sayesinde kullanıcılar eskisinden daha geniş kitleli gruplar oluşturabildiler.

Şirket, grup sınırını tekrar artırmaya karar verdi. Buna göre platform, çok yakında grupların desteklediği maksimum kişi sayısını 1024’e kadar çıkaracak.

Anlık mesajlaşma platformu, grup yöneticilerinin bir gruba katılmak isteyen kişileri görmeleri ve onaylamaları için bir ‘bekleyen katılımcılar‘ bölümü üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor. Bu durumda grup yöneticileri bekleyen katılımcıların bir listesini görebilir ve buna göre onları üye olarak onaylayabilirler.

Bu özellik şu an için sadece sınırlı sayıda beta kullanıcısı için mevcut. Özelliğin hesabınızda kullanılabilir olup olmadığını kontrol etmek için WhatsApp’ınızı açın ve bir grup oluşturmaya veya mevcut bir gruba yeni katılımcılar eklemeye çalışın. Bu bölümde hesabınız için yapılandırılan limiti görebileceksiniz. “512”yi hala görüyorsanız endişelenmeyin. Çok yakında bu sınır genişleyecektir. Ayrıca bu özellik hem Android hem de iOS kullanıcılarına sunulacak.

WhatsApp, bu özelliğiyle Telegram’a rakip olacak

Bu özellik WhatsApp’ın Telegram gibi diğer anlık mesajlaşma uygulamalarıyla rekabet etmesine yardımcı olacak. Telegram, şu anda olduğu gibi, bir grupta 200.000 kişi sınırına sahiptir. Uygulamanın yeni sınırı Telegram’ınki gibi olmasa da şimdilik fazlasıyla yeterli gibi görünüyor. Bu, işletmeler için veya bir grubu yayın amaçlı kullanıyorsanız faydalı olacak.