WhatsApp gruplarına yeni özellik!

WhatsApp, grup sohbetlerinde Telegram benzeri profil fotoğrafları getiriyor. Gruplarda kimin mesaj attığı daha kolay belirlenecek.

Uygulama, artık kimin mesaj attığını daha rahat anlamanız için mesajı gönderen kişinin profil fotoğrafını gösterecek.

WABetaInfo’nun son sızıntılarına göre WhatsApp grupları için birtakım yenilikler yolda. iOS için WhatsApp beta 22.18.0.72 sürümünde tespit edilen yeni özellik, gruplardaki karmaşayı azaltacak gibi duruyor. Gruplardaki mesajların yanında mesajı gönderen kişinin profil fotoğrafı da bulunacak.

Halihazırda iMessage veya Telegram gibi mesajlaşma servislerinde böyle bir özellik bulunuyor. Uygulamalar, grup katılımcılarının profil fotoğraflarını göstererek hem karışıklığı engelliyor hem de daha kişisel bir deneyim fırsatı tanıyor.

Yeni tasarım değişikliğinin iOS kullanıcıları için test edildiğini belirtmek gerekiyor. Yine de henüz geliştirilme aşamasında olduğunu ve bu yüzden beta kullanıcıları tarafından kullanmaya hazır olmadığını belirtelim.

Ayrıca bir süre önce WhatsApp, Android beta kullanıcılarına silinen mesajlar için yeni bir özellik paylaştı. Buna göre, bir mesajı sildikten sonra ekranın alt tarafında çıkan bildiriminin hemen sağ tarafında geri al şeklinde bir buton olacak.

WhatsApp’ın test ettiği bir diğer özellik ise kullanıcıların sohbet listesinde durum güncellemelerini görüntülemelerini sağlıyor.

Instagram’daki hikayeleri görüntülemek için sohbet listesinden o kişiye dokunarak gerçekleştirmek mümkün, benzer bir özellik WhatsApp’a da geliyor.