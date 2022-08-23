WhatsApp Durum'da yeni dönem başlıyor

Popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, yeni bir Durum özelliği üzerinde çalışıyor. Buna göre WhatsApp Durum'ları Sohbetler'de görünecek.

Özellikle son zamanlarda platformların birbirleriyle benzer özelliklere sahip olması daha da artmaya başladı. Bu da aradaki rekabeti beraberinde getiriyor. Şimdi de Meta altındaki WhatsApp, ‘Durum’ özelliği ile Instagram benzeri bir özellik üzerinde çalışıyor.

WhatsApp Durum özelliği isteğe bağlı olacak

Dünyanın en çok kullanılan platformlarından biri olan WhatsApp’ın bazı beta test kullanıcılarına yeni özellik sunduğu ortaya çıktı. Bu özellik, kullanıcıların sohbet listesinde durum güncellemelerini görüntülemelerinden oluşuyor. Bilindiği gibi Instagram’daki hikayeleri görüntülemek için sohbet listesinden o kişiye dokunarak gerçekleştirmek mümkün. Şimdi de benzer özellik WhatsApp’a geliyor.

Paylaşılan ekran görüntüsüne göre, rehberinizdeki bir kişi yeni bir durum paylaştığı zaman direkt olarak ‘Sohbetler’ kısmındaki profil fotoğrafından izlemek mümkün olacak. WABetaInfo’nun hazırladığı rapora göre, platform Android 2.22.18.17 için WhatsApp beta sürümünü bazı test kullanıcılarına yayınladı.

Şimdilik az sayıda beta kullanıcısının denediği özelliğin önümüzdeki dönemde iOS için geleceği de iddia ediliyor. Ek olarak Instagram’da olduğu gibi izlenen durumlar arasına reklam ekleme ihtimali de yer alıyor. Durumların sohbet listesinde olmasını istemeyen kullanıcılar ise isteklerini gerçekleştirebilecek. Bu da özelliğin isteğe bağlı olarak kullanılacağını gösteriyor.

WhatsApp durum özelliği hakkında henüz bir açıklama yapmadı. Aynı zamanda şirketin, gelecekteki bir güncelleme ile silinen mesajları kurtarma özelliği üzerinde çalıştığı da bildirildi. WABetaInfo’ya göre Android 2.22.13.5 için WhatsApp beta güncellemesi, kullanıcıların yanlışlıkla silinen mesajları kurtarmaya yardımcı özelliğe sahip.

Bunların yanı sıra WhatsApp, yakın zamanda Windows için uygulamasını yayınladı. Ayrıca şirket, Windows için yerel uygulamanın güvenilirliği ve hızı artırdığını da iddia ediyor. Şirketin son zamanlarda üzerinde çalıştığı tüm özelliklerle kullanıcıların etkili bir kullanım gerçekleştirmesine imkan sağlıyor.