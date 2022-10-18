WhatsApp değişiklik yapmak için kullanıcılarına danıştı

İlk olarak kısıtlı süreyle çalışan Herkesten Sil, şimdi mesajın üzerinden iki gün geçse bile kullanılabiliyor. Fakat özelliğin olumsuz tarafı olarak silinen mesajlar “Bu mesaj silindi.” şeklinde görünüyor. Bu yüzden birçok kullanıcı, Herkesten Sil özelliğinin aslında bir anlamı olmadığını ve bu durumun değişmesi gerektiğini söylüyor.

WABetaInfo da resmi Twitter hesabı üzerinden konuyla ilgili anket başlattı. Kullanıcıların büyük bölümünün hoşlanmadığı durum, yakın zamanda değişikliğe uğrayabilir. Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

WhatsApp, Herkesten Sil özelliğinde değişiklik yapmak için kullanıcılarına danıştı!

Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Herkesten Sil özelliğinin kullanılması durumunda iki taraftan silinen mesajların tamamen gizli kalması için değişiklik planlıyor olabilir. Platform, Twitter üzerinden anket başlattı.

Anketin akıllıca oylanması paylaşılmasını isteyen hesap, WhatsApp kullanıcılarına şu soruyu sordu:

“Sizce WhatsApp üzerinde herkes için mesaj sildikten sonra “Bu mesaj silindi.” ibaresi kaldırılmalı mı? Bu durumda alıcı bir mesajı sildiğinizi göremez.”

WABetaInfo yaptığı ankette bireysel sohbetler, grup ve bireysel sohbetler ve hayır şeklinde üç seçenek sundu. Hesap, seçenekler dışında isteği olan kullanıcıların ise anketin altına yorum yapmasını istedi. WhatsApp Herkesten Sil özelliğiyle ilgili ankete katılmak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

WABetaInfo, geçtiğimiz gün Twitter hesabından Mesaj Düzenleme özelliğini test etmeye başladıklarını duyurmuştu. Ek olarak bu özelliğin yazım hatası yapılan mesajlar için geliştirildiğini de açıklamıştı.

Fakat yine 15 dakikalık gibi kısa süre içinde çalışacak yenilik, mesajın değişmesi durumunda “düzenlendi” şeklinde görünecek. Mesaj düzenleme özelliğinin ne zaman geleceği ise şimdilik bilinmiyor.