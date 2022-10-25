Whatsapp çöktü mü, neden mesajlar gitmiyor?
Anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp'ta sorun yaşanıyor. Atılan mesajlar iletilmiyor.
Bilim, Teknoloji 25.10.2022, 10:33
Whatsapp'ta sorun yaşanıyor. Mesajlar karşı tarafa gitmiyor. Bunun nedenini öğrenmeyte çalışan kullanıcılar "Whatsapp çöktü mü, neden mesajlar gitmiyor?" diye soruyor.
Konu ile ilgili yetkililerden henüz bir bilgi paylaşımı gelmedi. Önümüzdeki dakikalarda bir açıklama yapılması bekleniyor.
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