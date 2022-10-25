Whatsapp'ta sorun yaşanıyor. Mesajlar karşı tarafa gitmiyor. Bunun nedenini öğrenmeyte çalışan kullanıcılar "Whatsapp çöktü mü, neden mesajlar gitmiyor?" diye soruyor.

Konu ile ilgili yetkililerden henüz bir bilgi paylaşımı gelmedi. Önümüzdeki dakikalarda bir açıklama yapılması bekleniyor.