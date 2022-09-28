WhatsApp aramaları için link dönemi başlıyor

WhatsApp, kullanıcılar tarafından oldukça sevinçle karşılanacak özellikler üzerinde çalışıyor. Uygulamada sesli veya görüntülü aramalara katılmak artık daha kolay olacak. İşte WhatsApp aramalarına gelen yeni özellikler…

Meta’nın mesajlaşma uygulaması WhatsApp, son gelen güncellemelerle birlikte çok daha kullanışlı hale geliyor. Şirketin CEO’su Mark Zuckerberg, WhatsApp aramalarını geliştiren yeni özellikler hakkında paylaşımda bulundu.

Zuckerberg’in paylaşımına göre WhatsApp, sesli ve görüntülü görüşmelere linkle katılma özelliğini kullanıma sunuyor. Zoom ve Google Meet gibi toplantı uygulamalarında linkle katılma özelliği mevcutken, yeni güncellemeyle birlikte artık WhatsApp’ta da benzer bir özellik kullanılabilecek.

32 kişiye kadar görüntülü arama yapılabilecek

Bu güncellemeden önce aramalar maksimum 8 kişi ile yapılabiliyordu. Açıklamalara göre artık WhatsApp üzerinden yapılan görüntülü aramalardaki kullanıcılar 32 kişiye kadar çıkabilecek. Henüz test aşamasında olan bu özellik, şirketlerin artık toplantılarını WhatsApp üzerinde yapabilmelerine imkan sunuyor.

WhatsApp aramalarına gelecek yeni özelliklerin ne zaman sunulacağı hakkında net bir tarih bulunmuyor. Tarihle birlikte diğer ayrıntılar da önümüzdeki günlerde netleşecek.

WhatsApp avatarları çıkartmaya dönüşüyor

WhatsApp yeni aramalar özelliklerle birlikte, şu anda kişiselleştirilmiş avatarların çıkartma olarak kullanımıyla ilgili çalışıyor gibi görünüyor. Daha önce, WhatsApp’ın kullanıcıların video görüşmeleri için avatar kullanmalarına olanak sunmasına dair raporlar bulunuyordu. Şimdi ise kullanıcıların avatarlarını çıkartmaya dönüştürme özelliğinden bahsediliyor.

Yeni özellikle Android için WhatsApp beta sürümü 2.22.21.3‘te ortaya çıkmış durumda. Ancak henüz test aşamasının geniş çapta erişilebilir olmadığını belirtmekte fayda var. Güncellemenin beta topluluğunun daha geniş bir bölümüne ne zaman sunulacağına dair henüz net bir bilgi bulunmuyor. Bununla birlikte bekleyişin ise uzun sürmeyeceğini düşünüyoruz.

WABetaInfo‘ya göre WhatsApp, sunduğu yeni özellikler ile birlikte rakiplerine karşı elini güçlü tutma hedefinde. Diğer yandan metaverse evreni için hazırlanan şirket, bu sayede kullanıcılarının avatar kullanımına alışması için ilk adımları atıyor olabilir.