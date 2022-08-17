WhatsApp'a yeni özellik geliyor!
Facebook ve Instagram'dan bildiğimiz avatar özelliği WhatsApp kullanıcıları tarafından da profil fotoğrafları yerine kullanabilecek.
Bilim, Teknoloji 17.08.2022, 18:22
WhatsApp'ın daha önce hiç duyulmayan sır gibi yeni özelliği sonunda deşifre oldu.
Test çalışmaları devam ettiği belirtilen bu yeni özelliği WhatsApp yakında duyuracak.
Bu yeni özellikle kullanıcılar kullanıcı fotoğrafları yerine WhatsApp'ın oluşturduğu avatar resimlerini profil fotoğrafı olarak kullanabilecek.
Meta bu yeni özelliği Instagram ve Facebook'ta kullanmaya başlamıştı.
Kullanıcılar avatarlar arasında tercihlerini değiştirebilecek. WABetaInfo tarafından keşfedilen bu yeni özellik kapsamında avatarlar kullanıcılar tarafından benzersizleştirebilecek.
Avatarların 3 boyutlu olacağı ve Android, iOS ve Desktop versiyonlarına eş zamanlı geleceği belirtiliyor.
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