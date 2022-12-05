WhatsApp'a yeni emoji geliyor

WABetaInfo, blog hesabından yaptığı paylaşımla WhatsApp'ın 21 yeni emoji geliştirdiğini paylaştı! İşte detaylar...

Aynı zamanda ek olarak bünyesinde barındırdığı 8 adet emojinin de tasarımı değiştirerek baştan yarattı. Peki WhatsApp’ın tasarladığı yeni emojiler arasında neler var ve hangi emojilerin tasarımını yeniledi? Haberin ayrıntılarına hep birlikte göz atalım.

WhatsApp’a sonunda klasik pembe emoji de geliyor

WABetaInfo, bugün blog hesabından paylaştığı yazısında Android 2.22.8.8 WhatsApp güncellemesinde 21 adet yeni emoji fark ettiğini duyurdu. Bu emojiler arasında aşağıda yer alan görseldeki gibi şaşkınlık ifadesi, yeni renkte kalpler ve çeşitli hayvanlar bulunuyor.

Yeni emojiler arasında en çok dikkat çekeni ise pembe kalp emojisi oldu. Çünkü özellikle sosyal medya platformlarında ve WhatsApp kullanıcıları arasında klasik bir pembe kalp emojisi olmaması sık sık gündeme geliyordu. Yani WhatsApp kullanıcıları sonunda klasik bir pembe kalp emojisi kullanabilecekler.

WhatsApp, yeni ekleyeceği 21 adet emoji haricinde ek olarak mevcut durumdaki 8 adet emojisini de baştan tasarladı. Bunlar arasında yalvaran yüz emojisi ve gözleri yaşla dolmuş emoji de yukarıdaki görselde de göründüğü gibi yer alıyor. Yeni emojilerin WhatsApp için kararlı sürüme ne zaman geleceği ise şimdilik belli değil.

Anlık haberleşme uygulaması, ek olarak masaüstü sürüm için son zamanlarda birçok yenilik test etmeye başladı. Gruplar için Sessize Alma Kısayolu ve Aramalar sekmesi test aşaması bittikten sonra WhatsApp masaüstü sürümde yerlerini alacak.