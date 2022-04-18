WhatsApp'a yeni çizim araçları geliyor

WhatsApp'ta yenilikler bitmiyor. Meta, anlık mesaj uygulamasına şimdi de yeni çizim araçları ekliyor.

WaBetaInfo tarafından bildirilenlere göre yalnızca belirli bölgelerde kullanıma sunulan iOS 22.8.0.73 beta sürümünde, uygulamaya eklenen ve görüntüleri düzenlemeye yardımcı olacak yeni bir çizim aracı ortaya çıktı.

Buna göre karalama özelliği için uygulamaya yeni bir bulanıklaştırma aracı ve kalem için üç yeni seçenek eklendi.

Bununla birlikte yeni güncelleme, kullanıcıların resimler üzerinde karalama yapmasına veya bu resimleri özel notlar ve açıklamalar ile düzenlemelerine olanak tanıyacak.

Henüz test aşamasında olan özelliğin Android sürümüne de ilerleyen zamanlarda gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.