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WhatApp masaüstüne yeni özellik!

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, masaüstü uygulamasında paylaşılan linklerde değişikliğe gidiyor.

Bilim, Teknoloji 05.04.2022, 09:59 05.04.2022, 10:04
WhatApp masaüstüne yeni özellik!

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, uzun süredir kullanıcıların talep ettiği önizleme özelliği için kolları sıvadı. WhatsApp kamera görünümündeki yeniliği Android cihazlara getiriyor. Şirket masaüstü uygulamasında paylaşılan linklerde değişikliğe gidiyor İşte WhatsApp'ta beklenen son geliştirmeler...

WhatsApp dünya genelinde 2 milyardan fazla insan tarafından kullanılıyor.

Uygulamanın güncellenmesinde kullanıcı taleplerinin de etkisi bulunuyor.

Şirket son olarak kullanıcıların uzun yıllardır istediği bir özelliği test etmeye başladığını duyurdu.

LİNK ÖNİZLEME

WhatsApp'ın uygulama versiyonunda paylaşılan linkler için önizleme çıkıyor ancak bu durum WhatsApp Web ve masaüstü için geçerli değil.

Şirket yaptığı son güncellemeyle masaüstü uygulaması WhatsApp Destkop'ta link önizlemesine izin veriyor.

HATALAR DÜZELTİLDİ

WhatsApp hem web hem masaüstü sürümünde önceden link önizlemesi mümkündü. Şirket çoklu cihaz desteği uygulamasını yayına aldıktan sonra sistem hata verdi ve önizlemeler kayboldu.

Şirket oluşan bugları çözdü.

ANDROİD'DE KAMERA ARAYÜZÜ DEĞİŞİYOR

WhatsApp bir süre önce iOS'a sahip cihazlarda kamera arayüzünü değiştirmişti.

WABetaInfo'da yer alan bilgilere göre yenilenen arayüzün beta testleri başladı. Kamera ekranında daha küçük butonlar bulunuyor.

WhatsApp ayrıca medya paylaşımını da daha pratik bir hale getiriyor. Son kullanılanlar ve galeri olarak sistem ayrıma gidiyor.

DOSYA LİMİTİ

WhatsApp'tan dosya göndermenin limiti 100 MB olarak belirlenmiş durumda.

Ancak teknoloji ilerledikçe dosyaların boyutları da artıyor. 100 MB'lik limiti yetersiz bulan kullanıcıların sayısı da aynı eğilimi gösteriyor.

WhatsApp, Arjantin'de pilot bir uygulamayı canlıya aldı. Kullanıcıları 2 GB'lik bir hakka sahip.

Bu özellik halen test aşamasında şirket kullanımın yoğunluğuna ve sistemde yarattığı yüke göre yeni düzenlemeler yapabilir.

MANUEL OLARAK DİL AYARLAMA

Bilindiği gibi WhatsApp'ta kullanılacak dil otomatik olarak sistem tarafından seçiliyor.

Facebook'un üst kurumu Meta'nın bünyesinde bulunan WhatsApp yıllardır manuel dil seçeneği taleplerini görmezden geliyordu.

WABetaInfo'daki sızıntıya göre dil seçmek manuel olacak.

WhatsApp'ın manuel dil seçeneği Hindistan gibi çok uluslu ülkelerde zaten vardı ancak şirket politika gereği bu özelliği diğer ülkelere açmıyordu.

Fotoğraflar ve videolar önizleme seçeneğiyle görülebiliyordu. Ancak söz konusu özelliği gönderilen belgeler için kullanmak mümkün değildi.

WABetaInfo'nun aktardığına özelliğin test edildiği sürümün adı Android beta 2.22.5.11.

Eğer test sonuçları başarılı görülürse özellik kullanıcılara açılacak.

WhatsApp gizlilik ayarlarında da kişiselleştirmeye gidiyor.

WhatsApp'ın getireceği bu özellikle fotoğraflarınızı, son görülmenizi ve hikayenizi kime göstereceğinizi seçebileceksiniz.

MASAÜSTÜ SESLİ MESAJ

WhatsApp'ın masaüstü sürümünde sesli mesaj oynatmak mümkün değildi. Ancak WABetaInfo'da yer alan bilgilere göre son beta sürümünde sesli mesaj oynatıcı tüm kullanıcılara açıldı.

Bu özelliği kullanabilmek için v2.2204.5 sürümüne sahip olmak gerekiyor. Bu sürüm ise henüz Android tarafıına gelmedi. WhatsApp geçen yıl sesli mesajlara oynatma hızı eklemişti.

Kaynak: NTV 

#WhatApp #masaüstü
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