Ülkelerin Instagram kullanma oranları belli oldu
Alman şirketi olan Statista yaptığı araştırmayla ülkelerin Instagram kullanma oranlarını ele aldı.
Dünyada nüfusun her kesimi tarafından sürekli kullanılan uygulama olan Instagram, her yaş grubundan ilgi görmeye başladı. Bir Alman şirketi olan Statista'nın yaptığı araştırmada ülkelerin Instagram kullanma oranı incelendi. Öte yandan uygulamanın anlık olarak 1 milyar 386 milyon aktif kullanıcısı bulunmakta.
Aktarılan detaylara göre; Türkiye'de 49 milyon Instagram kullanıcısı bulunuyor.
İŞTE O LİSTEDEKİ ÜLKELER
Hindistan
1 milyar 38 milyon kişinin yaşadığı Hindistan'da 201.1 milyon Instagram kullanıcısı bulunuyor.
ABD
ABD 329,5 milyon kişi yaşıyor. Instagram hesabına sahip kişilerin sayısıysa 157.1 milyon.
Brezilya
Brezilya'da 216,6 milyon kişiden 114,9 milyon kişi Instagram'da aktif.
Endonezya
Endonezya'da 94.2 milyon aktif kullanıcısı var.
Rusya
Rusya- 60.1 milyon kişi Instagram kullanıyor.
Türkiye
Türkiye- 85 milyondan 49 milyonu Instagram kullanıcısı.
Japonya
Japonya- Instagram kullanın kişi sayısı 48.7 milyon.
Meksika
Meksika- 36.3 milyon kişi.
Birleşik Krallık
Birleşik Krallık- 28.2 milyon.
Almanya
Almanya- 27.7 milyon kişi.
İtalya
İtalya- 26.3 milyon.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|24
|57
|2. Konyaspor
|23
|48
|3. Adana Demirspor
|24
|40
|4. Başakşehir
|24
|40
|5. Fenerbahçe
|25
|40
|6. Alanyaspor
|24
|39
|7. Beşiktaş
|24
|37
|8. Hatayspor
|24
|36
|9. Gaziantep FK
|24
|35
|10. Kayserispor
|24
|34
|11. Karagümrük
|24
|33
|12. Sivasspor
|24
|31
|13. Galatasaray
|24
|28
|14. Kasımpaşa
|24
|27
|15. Göztepe
|24
|27
|16. Giresunspor
|25
|26
|17. Antalyaspor
|24
|25
|18. Rizespor
|25
|23
|19. Altay
|25
|22
|20. Ö.K Yeni Malatya
|23
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|23
|48
|2. Ümraniye
|22
|45
|3. Erzurumspor
|22
|41
|4. Bandırmaspor
|22
|39
|5. İstanbulspor
|22
|39
|6. Eyüpspor
|21
|37
|7. Samsunspor
|22
|35
|8. Adanaspor
|23
|33
|9. Gençlerbirliği
|23
|29
|10. Boluspor
|21
|28
|11. Manisa Futbol Kulübü
|22
|28
|12. Keçiörengücü
|23
|28
|13. Tuzlaspor
|21
|27
|14. Menemen Belediyespor
|22
|26
|15. Bursaspor
|22
|24
|16. Kocaelispor
|22
|24
|17. Altınordu
|23
|22
|18. Denizlispor
|23
|21
|19. Balıkesirspor
|21
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|24
|60
|2. Liverpool
|23
|51
|3. Chelsea
|24
|47
|4. West Ham United
|24
|40
|5. M. United
|24
|40
|6. Arsenal
|22
|39
|7. Tottenham
|21
|36
|8. Wolverhampton Wanderers
|22
|34
|9. Brighton
|23
|31
|10. Southampton
|24
|29
|11. Aston Villa
|22
|27
|12. Crystal Palace
|24
|26
|13. Leicester City
|21
|26
|14. Brentford
|25
|24
|15. Leeds United
|23
|23
|16. Everton
|22
|22
|17. Newcastle
|22
|18
|18. Norwich City
|23
|17
|19. Watford
|23
|16
|20. Burnley
|20
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|24
|54
|2. Sevilla
|24
|50
|3. Real Betis
|23
|40
|4. Barcelona
|22
|38
|5. Villarreal
|24
|36
|6. Atletico Madrid
|22
|36
|7. Real Sociedad
|22
|35
|8. Athletic Bilbao
|23
|34
|9. Celta Vigo
|24
|31
|10. Rayo Vallecano
|22
|31
|11. Valencia
|23
|30
|12. Osasuna
|23
|29
|13. Espanyol
|23
|27
|14. Elche
|24
|26
|15. Getafe
|23
|25
|16. Granada
|23
|24
|17. Mallorca
|22
|23
|18. Cadiz
|24
|19
|19. Deportivo Alaves
|23
|17
|20. Levante
|22
|11