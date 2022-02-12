Ülkelerin Instagram kullanma oranları belli oldu

Dünyada nüfusun her kesimi tarafından sürekli kullanılan uygulama olan Instagram, her yaş grubundan ilgi görmeye başladı. Bir Alman şirketi olan Statista'nın yaptığı araştırmada ülkelerin Instagram kullanma oranı incelendi. Öte yandan uygulamanın anlık olarak 1 milyar 386 milyon aktif kullanıcısı bulunmakta.

Aktarılan detaylara göre; Türkiye'de 49 milyon Instagram kullanıcısı bulunuyor.

İŞTE O LİSTEDEKİ ÜLKELER

Hindistan

1 milyar 38 milyon kişinin yaşadığı Hindistan'da 201.1 milyon Instagram kullanıcısı bulunuyor.

ABD

ABD 329,5 milyon kişi yaşıyor. Instagram hesabına sahip kişilerin sayısıysa 157.1 milyon.

Brezilya

Brezilya'da 216,6 milyon kişiden 114,9 milyon kişi Instagram'da aktif.

Endonezya

Endonezya'da 94.2 milyon aktif kullanıcısı var.

Rusya

Rusya- 60.1 milyon kişi Instagram kullanıyor.

Türkiye

Türkiye- 85 milyondan 49 milyonu Instagram kullanıcısı.

Japonya

Japonya- Instagram kullanın kişi sayısı 48.7 milyon.

Meksika

Meksika- 36.3 milyon kişi.

Birleşik Krallık

Birleşik Krallık- 28.2 milyon.

Almanya

Almanya- 27.7 milyon kişi.

İtalya

İtalya- 26.3 milyon.