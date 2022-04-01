Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ye Belçika'da fahri doktora verildi
BioNTech'in kurucuları Türk bilim insanları Prof. Özlem Türeci ve Prof. Uğur Şahin, COVID-19 aşısı teknolojisinde öncü çalışmaları dolayısıyla Belçika'daki Anvers Üniversitesi'nde fahri doktora aldı.
Bilim, Teknoloji 01.04.2022, 01:12
Anvers Üniversitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi, mRNA teknolojisi ve buna dayalı, milyonlarca insanın hayatını koruyan aşının geliştirilmesindeki öncü çalışmaları dolayısıyla Özlem Türeci ve Uğur Şahin'e fahri doktora verdi.
Üniversitede bir konferansla birlikte gerçekleştirilen takdim törenine Brüksel Büyükelçisi Dr. Hasan Ulusoy da katılarak tebriklerini iletti.
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