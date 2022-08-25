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Üç Akıncı İHA daha Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alındı

MSB, Üç Akıncı İHA'nın daha Hava Kuvvetleri Komutanlığı filosuna katıldığını duyurdu.

Bilim, Teknoloji 25.08.2022, 19:22
Üç Akıncı İHA daha Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alındı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla tedarik edilen 3 Akıncı İnsansız Hava Aracının (İHA), envantere alındığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açılamada, "Çorlu Hava Meydan Komutanlığında kabul faaliyetleri yapılan 3 adet Akıncı İHA daha envanterimize girdi. Hava Kuvvetlerimize hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
#Akıncı İHA #Hava Kuvvetleri Komutanlığı
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