Üç Akıncı İHA daha Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alındı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla tedarik edilen 3 Akıncı İnsansız Hava Aracının (İHA), envantere alındığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açılamada, "Çorlu Hava Meydan Komutanlığında kabul faaliyetleri yapılan 3 adet Akıncı İHA daha envanterimize girdi. Hava Kuvvetlerimize hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.