Twitter’da karma medya dönemi başladı

Birçok yenilikle kullanıcıların deneyimini arttırmayı hedefleyen Twitter, karma medya özelliğini mobil uygulamalarına sundu.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından birisi olan Twitter, son yıllarda üzerinde çalıştığı yeniliklerle kullanıcılarına daha iyi hizmet vermeyi planlıyor. Bu amaçla yola çıkan şirket, yeni bir özelliğini platformuna getiriyor.

Karma medya olarak tanıtılan özellik ilk olarak yalnızca Android ve iOS için uygulama aracılığıyla sunulacak. Öyle ki henüz masaüstünde mevcut değil. Ancak karma medya ile atılmış bir tweet herhangi yöntemle izlenebilir. Twitter bu konuda bir sınırlandırma koymuyor.

Twitter, 280 karaktere çıkararak başladığı tweet geliştirme girişimlerine hız kesmeden devam ediyor. Şirket, eski CEO’su ve kurucusu Jack Dorsey döneminde köklü yeniliklere pek fazla yönelmiyordu. Ancak platform, son yıllarda önemli değişikliklere ev sahipliği yapıyor.

Twitter yeniliklerinden birisi de tweet düzenleme özelliği oldu. Son düzenleme ile birlikte atılan bir tweet belirli koşullar altında tekrar düzenlenebilecek. Tweet düzenleme, elbette belirli koşullar altında yapılıyor.

Ek olarak kalem şeklindeki düzenleme simgesine basarak düzenlenmiş Tweet’in önceki sürüme ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca düzenlenen bir gönderinin altında “Son Düzenleme” saatini ve tarihini gösterecek.