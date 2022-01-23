Twitter yeni özelliğini kullanıma sundu
Twitter, daha önce NFT özelliği ile ilgili çalışmalarını duyurmuştu. Platform bu alandaki ilk adımını da attı ve NFT satın alan kullanıcıların profillerini farklılaştırarak satın alınan NFT’nin profil fotoğrafı olarak kullanılmasını sağlıyor.
Platform, NFT'leri profil fotoğrafı haline getiren özelliğini şu an için yalnızca Twitter Blue kullanıcılarına sunuyor ve kullanıcıların profil fotoğraflarını özel bir altıgenin içerisine yerleştiriyor.
Twitter, bu yeni özelliğini iOS sürümü için yayınladı. Ancak yalnızca, Twitter Blue kullanıcıları bu özellikten faydalanabilecek.
Twitter tarafından yapılan açıklamalara göre Twitter Blue aboneleri, bu özellikten faydalanabilmek için NFT desteği sunan bir cüzdanı hesaplarıyla bağlayacaklar.
Twitter Blue, yeni özelliği bir tweet ile kullanıcılara duyurdu.
Twitter, kullanıcıların profillerine bağlanabilecekleri birkaç kripto cüzdanını destekliyor:
•Argent
•Coinbase Wallet
•Ledger Live
•MetaMask
•Rainbow
•Trust Wallet
Twitter Blue, şu an için Türkiye’de kullanılamıyor ve ne zaman kullanıma sunulacağı ile ilgili de kesin bir bilgi paylaşılmıyor.
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|46
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|22
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