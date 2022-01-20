Twitter topluluklar özelliğini Android'e getirdi

Twitter, Eylül 2021'de piyasaya sürülen Topluluklar özelliğini Android platformuna getirdi. Güncelleme dün itibariyle kullanıcılara sunuldu.

Uygulamanın Android versiyonunun en son sürümünde, ilgi alanlarınızla alakalı grupları bulabiliyor ve sizinle aynı fikirdeki insanlarla sohbet edebiliyorsunuz.

Bu alanda bitkiler, uzay, cilt bakımı, tasarım, moda, Xbox ve R&B gibi çeşitli topluluklar yer alıyor. Bu sohbetin bir parçası olmak istiyorsanız Wordle adlı kelime oyunundaki puanlarınızı bile paylaşabileceğiniz bir alan var. Kullanıcıların kendi topluluklarını kurmaları pek kolay olmuyor. Yine de oluşturmak ya da denetlemek istedikleri yeni topluluklar önerebiliyorlar.

Twitter, yeni planlarını açıklığa kavuşturdu

Twitter, 2022 yılında Topluluklar özelliği için yeni planlarından bazılarını açıkladı. İlk olarak yalnızca davetli ve herkese açık katılma yöntemlerinin yanı sıra bir de katılma talebinde bulunabilecekleri üçüncü bir üyelik türünü geliştiriyor. Yöneticiler ve moderatörler, onlara izin verebiliyor ya da isteği reddedebiliyor.

Buna ek olarak sıralı bir zaman çizelgesi yer alıyor. Yani kronolojik bir çizelge hala mevcut olacak. Soru-Cevap ve moderatörlerin bir topluluğun en iyi içeriklerini vurgulama seçenekleri de sosyal medya platformu tarafından açıklandı.

Twitter Topluluklar özelliği nedir?

Twitter, özelliğin artık Android kullanıcılarına açık olduğunu belirtti. Eylül 2021‘de iOS ve web‘de kullanıma sunulan seçenek, kullanıcıların belirli bir konu hakkında grup içerisinde tweet atmalarına olanak tanıyor. Yetenek, Facebook Gruplar‘a oldukça benziyor. Bu noktada daha fazla halka açık olmaya ve yayılmaya devam ediyor.