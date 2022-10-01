Twitter, TikTok'un kopyası olacak

Popüler kısa video platformu TikTok, rakiplerini etkilemeye devam ediyor. Daha önce Snapchat, Instagram ve YouTube gibi uygulamalarda görünen TikTok tarzı video özelliği, şimdi de Twitter’da test edilmeye başlandı. Twitter, yeni bir “kaydırılabilir video oynatıcı” üzerinde çalıştığını doğruladı.

Instagram Hikayeler benzeri bir özelliği (Fleets) duyuran ve kısa süre sonra yayından kaldıran Twitter, şimdi de kaydırılabilir video formatını test ettiğini açıkladı. Son yıllarda kısa videolar birçok sosyal platformda ana akım hale geldi. Fakat Twitter’ın bu tarz bir özellik üzerinde çalışmasını beklemiyorduk.

Daha çok yazı odaklı bir platform olan Twitter, görsel ve video tarafından kapsamlı değişikliklere gideceğini açıkladı. Şirket, yeni güncellemeyle ilgili ayrıntıları iki önemli bölüme ayırdı. İlki kaydırılabilir video görüntüleyici olacakken, ikincisi ise mobil uygulamanın alt satırında yeni bir video butonu oldu.

Yeni video görüntüleyici, TikTok ve Instagram Reels’e benzer şekilde, kullanıcı hesap bilgilerini tam ekran bir video ile gösterecek. Ayrıca videonun açıklaması da ekranın hemen altında yer alacak. Böylece diğer platformlardan biraz daha farklı bir görünüme kavuşarak yazıya olan bağlılığını gösterecek.

Keşfet sekmesindeki “Sizin İçin” bölümüne yeni bir video kısmı da eklenecek. Böylece ilgi alanınıza göre kaydırılabilir görünümde trend videolar izleyebileceksiniz. Yeni özelliğin önümüzdeki günlerde iOS kullanıcıları için sunulması bekleniyor.

Twitter, TikTok benzeri bu video oynatıcısındaki hedefinin, “kullanıcıların ilgi çekici videoları keşfetmesini kolaylaştırmak” olduğunu ifade etti. Android kullanıcıları için henüz resmi bir açıklama yapılmadığını da belirtmek gerekiyor.