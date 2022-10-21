Twitter, mention özelliği üzerinde çalışıyor

Twitter, Elon Musk ile satış konusunda sorunlar yaşarken çalışmalarını ihmal etmiyor ve kullanıcıların uzun zamandır beklediği özelliklerle ilgili yeni gelişmeler kaydediyor.

Geçtiğimiz günlerde tweet düzeltme için testlere başlayan şirket, şimdi de kullanıcılara, kimlerin kendilerini “mention”layabileceği (bahsedebileceği) konusunda seçenek sunuyor.

Uygulama araştırmacısı Jane Manchun Wong; platformun, kullanıcılara tweet’lerde ve yanıtlarda kimlerin kendilerinden bahsedebileceğini kontrol etme olanağı vereceğini ileri sürdü. Wong, henüz yayınlanmamış Twitter özelliğinin ekran görüntüsünü de paylaştı.

Twitter’ın gizlilik tasarımcısı Dominic Camozzi de bir tweet’te özelliğin varlığını doğruladı ve takipçilerinden geri bildirim istedi.

Yeni kullanıcılara herkesin mention’layabileceği ya da sadece takipteki kişilerin mention’layabileceği iki seçenek sunuluyor.

Sözcü