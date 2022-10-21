Twitter, mention özelliği üzerinde çalışıyor
Tweet düzenleme gibi uzun zamandır beklenen özellikleri bir bir test etmeye başlayan ve yakın zamanda kullanıcılara sunması beklenen platform bu defa da mention (bahsetme) özelliği üzerinde çalışmalar yapıyor.
Twitter, Elon Musk ile satış konusunda sorunlar yaşarken çalışmalarını ihmal etmiyor ve kullanıcıların uzun zamandır beklediği özelliklerle ilgili yeni gelişmeler kaydediyor.
Geçtiğimiz günlerde tweet düzeltme için testlere başlayan şirket, şimdi de kullanıcılara, kimlerin kendilerini “mention”layabileceği (bahsedebileceği) konusunda seçenek sunuyor.
Uygulama araştırmacısı Jane Manchun Wong; platformun, kullanıcılara tweet’lerde ve yanıtlarda kimlerin kendilerinden bahsedebileceğini kontrol etme olanağı vereceğini ileri sürdü. Wong, henüz yayınlanmamış Twitter özelliğinin ekran görüntüsünü de paylaştı.
Twitter’ın gizlilik tasarımcısı Dominic Camozzi de bir tweet’te özelliğin varlığını doğruladı ve takipçilerinden geri bildirim istedi.
Yeni kullanıcılara herkesin mention’layabileceği ya da sadece takipteki kişilerin mention’layabileceği iki seçenek sunuluyor.
Sözcü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|10
|21
|2. Fenerbahçe
|9
|20
|3. Başakşehir
|9
|20
|4. Beşiktaş
|10
|19
|5. Konyaspor
|10
|18
|6. Trabzonspor
|10
|18
|7. Galatasaray
|9
|17
|8. Kayserispor
|10
|16
|9. Gaziantep FK
|10
|15
|10. Kasımpaşa
|10
|13
|11. Alanyaspor
|10
|12
|12. Sivasspor
|10
|10
|13. Karagümrük
|9
|9
|14. Giresunspor
|9
|8
|15. İstanbulspor
|9
|8
|16. Antalyaspor
|9
|7
|17. Ankaragücü
|9
|7
|18. Hatayspor
|9
|7
|19. Ümraniye
|9
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Keçiörengücü
|9
|18
|2. Eyüpspor
|9
|18
|3. Bodrumspor
|9
|17
|4. Boluspor
|8
|15
|5. Pendikspor
|8
|15
|6. Sakaryaspor
|9
|15
|7. Rizespor
|8
|13
|8. Samsunspor
|9
|13
|9. Tuzlaspor
|9
|12
|10. Bandırmaspor
|8
|12
|11. Manisa FK
|8
|12
|12. Erzurumspor
|8
|9
|13. Altınordu
|8
|9
|14. Adanaspor
|9
|8
|15. Göztepe
|8
|8
|16. Altay
|9
|7
|17. Gençlerbirliği
|8
|6
|18. Ö.K Yeni Malatya
|9
|6
|19. Denizlispor
|9
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|10
|27
|2. M.City
|10
|23
|3. Tottenham
|11
|23
|4. Chelsea
|10
|20
|5. M. United
|10
|19
|6. Newcastle
|11
|18
|7. Liverpool
|10
|16
|8. Brighton
|10
|15
|9. Fulham
|11
|15
|10. Brentford
|11
|14
|11. Crystal Palace
|10
|13
|12. Bournemouth
|11
|13
|13. West Ham United
|11
|11
|14. Southampton
|11
|11
|15. Everton
|11
|10
|16. Leeds United
|10
|9
|17. Aston Villa
|11
|9
|18. Wolves
|11
|9
|19. Leicester City
|11
|8
|20. Nottingham Forest
|11
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|10
|28
|2. Barcelona
|10
|25
|3. Real Sociedad
|10
|22
|4. Atletico Madrid
|10
|20
|5. Real Betis
|10
|20
|6. Athletic Bilbao
|10
|18
|7. Osasuna
|10
|16
|8. Valencia
|10
|15
|9. Villarreal
|10
|15
|10. Rayo Vallecano
|10
|12
|11. Real Valladolid
|10
|11
|12. Sevilla
|10
|10
|13. Almeria
|10
|10
|14. Celta Vigo
|10
|10
|15. Mallorca
|10
|9
|16. Espanyol
|10
|9
|17. Getafe
|10
|9
|18. Girona
|10
|8
|19. Cadiz
|10
|7
|20. Elche
|10
|3