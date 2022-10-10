Twitter kullanıcıların ekran görüntüsü almasını istemiyor

Popüler sosyal medya platformu Twitter, ekran görüntüsü almanızın önüne geçmek için yeni bir adım atıyor. Çıkan bilgilere göre Twitter, bu konuda 'yeni pencere' üzerinde çalışıyor.

Sosyal medya platformu Twitter, son zamanlarda yaptığı yeniliklerle gündemde yer alıyor. Özellikle Twitter’da gördüğünüz bir tweeti arkadaşınızla paylaşmak istediğiniz zaman en etkili yollardan biri ekran görüntüsü almak oluyor. Ancak çıkan bilgilere göre Twitter, yeni pencere üzerinde çalışıyor.

Bazıları ‘Bağlantıyı Kopyala’ seçeneğini karşılaşırken, bazıları ‘Tweeti Paylaş’ seçeneğiyle karşılaştı. Bunun dışında bazı kullanıcılar da her ikisinin yer aldığı bir seçenek görüyor.

Twitter’ın bu adımı daha fazla kişinin platformu doğrudan kullanmasına yönelik gibi duruyor. Ayrıca insanlar ekran görüntüleriyle tweetleri tüketiyor ve platformun herhangi bir ögesiyle etkileşime girmiyor. Bundan dolayı uygulama, o kişilere reklam gösteremediği ya da kayıt olmalarını isteyemediği için para kazandırmıyor.

Geçen ağustos ayında şirket, bazı kullanıcıları hesap oluşturmadan Twitter kullanmasına izin veren bir deney gerçekleştirdi. Ayrıca kullanıcıların 50 hesabı takip etmesine ve tweetlere cevap vermelerine izin verdi. Ancak Retweet ve beğenme gibi özellikleri kullanmalarına izin vermedi.