Twitter kimlik doğrulama özelliğini test ediyor!

Geçtiğimiz aylarda Tesla ve SpaceX’in başarılı CEO’su Elon Musk, Twitter’ı satın alma girişimleriyle gündeme geldi. İlk olarak şirketin yüzde 9’luk bir hissesini, daha sonra ise tamamını almak için yönetim kurulu ile el sıkıştı.

Ancak zaman içerisinde bot hesap sayısı dahil birçok noktada anlaşamayan 2 tarafın bağları kopma noktasına kadar geldi. Hatta sonunda Musk anlaşmadan çekileceğini açıklayarak şirket ile davalık oldu. Görünen o ki aradaki buzlar erimeye başlıyor. Zira Twitter, telefon numarası ile kimlik doğrulama özelliğini test etmeye başladı.

Birçok Twitter kullanıcısı halihazırda telefon numarası veya e-posta adresleri gibi çeşitli giriş yöntemleri ile platformu kullanıyor. Fakat bugün test edilmeye başlanan özellik bunlardan çok daha farklı. Hatta direkt olarak Elon Musk’ın isteklerini karşılamaya yönelik.

Geçtiğimiz dönemde Musk, Twitter’ın kendisiyle paylaştığı verilerin doğru olmadığını öne sürdü. Bunun başında ise spam/bot hesap sayısının kendisine yüzde 5 oranında olduğunun söylenmesi yer aldı. Zira Musk’ın özel araştırmasına göre gerçek sayı bunun 4 katı kadar.

Bu nedenle satın alım süreci askıya alındı. Musk ise şirketten asıl verileri paylaşmasını talep etti. Aksi takdirde anlaşmanın geçersiz olacağını söyledi. Fakat Twitter tüm söylenenleri reddederek verilerin doğruluğunu savundu. Bunun üzerine ünlü CEO satın alım sürecini Twitter tarafından gerçekleştirilen ihlaller nedeniyle feshedildiğini açıkladı.

Fakat bugün test aşamasına geçirilen özellik ile birlikte artık telefon numarası ile kimliğini doğrulamış, yani bot olmadığı kesinleşmiş hesapların profil kısmında bu bilgi yer alacak. Bu sayede Musk’ın istediği sayılar verilmemiş olsa bile hangi hesabın bot olduğu değil ama gerçek kullanıcı olduğu anlaşılabilecek.

Bu da Twitter’ın Musk ile orta yolu bulmak için sağladığı bir ara çözüm gibi duruyor. Tabii geçtiğimiz aylarda Musk eğer bu satın alım gerçekleşirse işleri kimlik ile doğrulamaya kadar götürebileceğini söylemişti. Fakat telefon numarası da şu an için yeterli gözüküyor.

Buna ek olarak, platformda yeni bir özelliğin daha aynı anda test edilmeye başlandığı dikkatleri çekti. Artık tweetleri kaç kişinin gördüğü ilgili paylaşımların hemen sağ alt tarafında, beğeni sayacının yanına konumlandırılacak. Fakat bu sayıyı herkes mi yoksa paylaşımı yapan kişi mi görebilecek henüz netlik kazanmadı.