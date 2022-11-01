Twitter'ın kurucusundan yeni platform

ABD’li milyarder Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter'ı 44 milyar dolara satın almıştı.

2006 yılında insanların gezdikleri gördükleri yerleri paylaşıp birbirlerine ilham olabilmeleri için Twitter’ı kuran Jack Dorsey, geçen gün yaptığı açıklamada 2019 yılında Twitter’a kardeş şirket olarak kurduğu Skyblue şirketini yeni bir sosyal medya platformuna dönüştüreceğini açıkladı.

Webtekno.com'daki habere göre Dorsey yaptığı açıklamada “herkese açık ve merkeziyetsiz” bir sosyal medya platformu kuracağını ve şirketin sadece kurulum aşamasında rol alacağını açıkladı.

Block zinciri benzeri bir yapıda oluşturulacak Bluesky’ın şirketler ve hükümetler tarafından kısıtlanmayacak bir şekilde oluşturulması amaçlanıyor.

Twitter’dan ayrıldıktan sonra açıklama yapan Dorsey, insanlığın yeni bir sosyal medyaya ihtiyacı olduğunu ve bu platformun bir reklam sistemine sahip olmaması gerektiğini savunmuştu.