Twitter erişime açıldı
Sosyal medya platformu Twitter'a yaşanan erişim sorunun ardından yaşanan sorun çözüldü.
Bilim, Teknoloji 14.07.2022, 16:09
Dev sosyal medya platformu Twitter'da yarım saati aşkın bir erişim sorunu gerçekleşti.
Kullanıcılar Twitter sunucularına yaklaşık 15.10 itibarıyla hiçbir şekilde erişemezken yetkililerden de herhangi bir açıklama yapılmamıştı.
Twitter 15.43 itibariyle kullanıcıların erişimine açıldı.
Twitter sunucularına erişimde yaşanan aksaklık yaklaşık yarım saat sürdü. Ardından Twitter sunucularına tekrar erişim sağlanmaya başladı.
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