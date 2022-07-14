Twitter erişime açıldı

Dev sosyal medya platformu Twitter'da yarım saati aşkın bir erişim sorunu gerçekleşti.

Kullanıcılar Twitter sunucularına yaklaşık 15.10 itibarıyla hiçbir şekilde erişemezken yetkililerden de herhangi bir açıklama yapılmamıştı.

Twitter 15.43 itibariyle kullanıcıların erişimine açıldı.

Twitter sunucularına erişimde yaşanan aksaklık yaklaşık yarım saat sürdü. Ardından Twitter sunucularına tekrar erişim sağlanmaya başladı.